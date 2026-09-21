El presidente del máximo organismo del futbol lanzó un mensaje

Gianni Infantino abrió la puerta a una revisión independiente del sistema de gobernanza de la FIFA, en medio de las diferencias surgidas alrededor de la manera en que el organismo maneja sus principales proyectos estratégicos. El presidente comunicó su propuesta en una carta enviada al Consejo de la organización y a los presidentes de las 211 federaciones miembro, en la que planteó consultar al propio Consejo sobre la posibilidad de encargar una evaluación externa, destaca Reuters.

¿De qué trata la propuesta?

La propuesta busca analizar si el actual marco institucional de la FIFA es el adecuado para tomar decisiones de gran alcance. Infantino señaló que preguntará al Consejo si desea solicitar una revisión independiente que estudie los procedimientos vigentes y formule posibles modificaciones. Por ahora, se trata de una propuesta: el Consejo deberá determinar si el análisis se lleva a cabo y cuál sería su alcance.

Gianni Infantino en un evento l AP

El planteamiento aparece después de la controversia que provocó el proyecto FIFA Forward Enterprise, una iniciativa que contemplaba incorporar inversión privada a una estructura comercial vinculada con los derechos de las competiciones de la FIFA. El proyecto fue abandonado en julio después de encontrar oposición dentro del futbol internacional. Infantino sostuvo en su carta que la propuesta todavía no había sido presentada formalmente para su aprobación cuando trascendió públicamente, una situación que, según su versión, generó confusión.

Además de la posible evaluación externa, el dirigente propuso abrir un periodo de consultas con las confederaciones, las federaciones miembro y otros sectores relacionados con el futbol. La intención es recibir propuestas concretas sobre cómo mejorar la participación institucional antes de que se adopten decisiones de gran importancia. Entre los puntos que podrían analizarse están las funciones del presidente, el Bureau, el Consejo y el Congreso de la FIFA.

Gianni Infantino, actual presidente de la FIFA | MEXSPORT

La transparencia y la rendición de cuentas también forman parte de la discusión. De acuerdo con la carta, las consultas buscarían determinar de qué manera puede existir una intervención más temprana de los distintos órganos de la FIFA en los proyectos estratégicos. Las propuestas recibidas podrán comenzar a analizarse en la reunión del Consejo prevista para el 15 de octubre en Zúrich, mientras que las modificaciones que requieran cambios estatutarios tendrían que pasar posteriormente por el Congreso.

El debate sobre la gobernanza coincide con otras diferencias entre Infantino y dirigentes de las confederaciones. Días antes, UEFA y Concacaf solicitaron que FIFA analizara el uso de sus reservas financieras y plantearon la posibilidad de distribuir recursos entre sus 211 federaciones miembro. Esa petición se produjo después de la controversia por FIFA Forward Enterprise y forma parte del escenario institucional que enfrenta actualmente la organización.

Infantino también buscó dejar claro que cualquier modificación deberá seguir los mecanismos establecidos por la propia FIFA. En su comunicación señaló que las eventuales reformas estatutarias tendrían que ser sometidas al Congreso y que las federaciones conservarían la posibilidad de analizar y decidir sobre aquellas propuestas que requieran su aprobación. El presidente también afirmó que la postura de una federación frente a una iniciativa institucional no debería determinar el acceso a los programas de desarrollo y solidaridad de la FIFA.

Gianni Infantino en conferencia de FIFA | AP

La última palabra es del Consejo de la FIFA

La decisión sobre una eventual revisión externa quedará ahora en manos del Consejo de la FIFA. Su reunión de octubre podría convertirse en el primer escenario para discutir tanto el alcance de esa evaluación como las propuestas de reforma de los procesos internos. Mientras tanto, la iniciativa de Infantino coloca nuevamente sobre la mesa una cuestión central para el organismo: cómo deben participar sus diferentes órganos y las 211 federaciones miembro cuando se trata de decisiones estratégicas que pueden tener repercusiones en el futbol mundial.