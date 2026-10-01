Hacker que filtró irregularidades de Manchester City arremete contra Infantino: "Es un cáncer del futbol"

Gianni Infantino durante un congreso de la FIFA en 2016 | MEXSPORT

Rui Pinto arremetió contra el actual presidente de la FIFA y pidió su renuncia

Rui Pinto, informático portugués y creador del portal Football Leaks, volvió a cuestionar públicamente a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, al señalar que el dirigente no debería tener participación en el futuro del futbol. Estos cuestionamientos llegan al mismo tiempo en el que acusó al directivo de estar involucrado en las irregularidades financieras del Manchester City.

Las filtraciones de Football Leaks tuvieron un papel relevante en el origen de las investigaciones sobre las finanzas del Manchester City. En 2018, documentos difundidos por el semanario alemán Der Spiegel expusieron información relacionada con contratos de patrocinio, ingresos y otros movimientos financieros del club inglés, posteriormente fueron investigados por la UEFA y la Premier League.

La resolución de la Premier League abarcó un periodo de nueve temporadas y concluyó que el Manchester City era responsable de la mayoría de las acusaciones financieras formuladas en su contra. El club ha rechazado las irregularidades señaladas y mantiene su intención de recurrir la decisión.

Escudo de Manchester City | CAPTURA

Rui Pinto acusa a Infantino de intervenir en el caso del Manchester City y PSG

De acuerdo con Pinto, Infantino habría intervenido durante el proceso relacionado con el Fair Play Financiero (FFP) para que el Manchester City y el Paris Saint-Germain recibieran sanciones económicas en lugar de castigos deportivos de mayor alcance.

El portugués sostuvo que el entonces secretario general de la UEFA compartió información confidencial y participó en conversaciones relacionadas con los expedientes de ambos clubes. Estas afirmaciones forman parte de las acusaciones que ya habían sido difundidas a partir de las filtraciones de Football Leaks.

"En 2014 ya había alguien plenamente consciente de las irregularidades del Manchester City. El tristemente célebre Gianni Infantino, por entonces secretario general de la UEFA, abusó de su poder, compartió información confidencial y eludió al órgano instructor con tal de que City y PSG recibieran una simple multa, evitando un castigo mayor que pudo dejarlos fuera de la Champions League".

Gianni Infantino, actual presidente de la FIFA | MEXSPORT

Pinto volvió a pronunciarse contra Infaitino

En el mismo mensaje en el que Pinto denunció a Infantino, el informático arremetió contra el directivo asegurando que debería dejar sus cargos pues es un 'cáncer' para el deporte y no debería formar parte del futuro del futbol

"A la vista de sus actos en la UEFA y, más recientemente, al frente de la FIFA, en mi humilde opinión Gianni Infantino se ha convertido en un cáncer para el fútbol y no debería tener cabida en el futuro de este juego".

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Infantino enfrenta presión en su reelección

Las declaraciones de Rui Pinto coinciden con un periodo de presión sobre Gianni Infantino dentro del futbol internacional. En los últimos meses, distintas federaciones han cuestionado aspectos relacionados con la gobernanza, la transparencia y los procesos de toma de decisiones de la FIFA.

Uno de los episodios recientes estuvo relacionado con el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), una iniciativa que contemplaba una nueva estructura comercial para incrementar los recursos destinados al desarrollo del futbol. La propuesta fue posteriormente retirada después de generar cuestionamientos entre distintas organizaciones del futbol internacional.

La situación se produce mientras Infantino mantiene su intención de buscar un cuarto mandato como presidente de la FIFA en las elecciones previstas para marzo de 2027. De acuerdo con el calendario señalado, las candidaturas alternativas deberán presentarse antes del 18 de noviembre.