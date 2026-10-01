Tras la inédita salida del astro portugués del campamento luso, la UEFA oficializó la reasignación de números

Luego de la inesperada salida de Cristiano Ronaldo de la concentración de la Selección de Portugal, la UEFA hizo oficial la asignación de los nuevos números de la plantilla lusitana, confirmando que el emblemático dorsal '7' pasará a ser portado por Rafael Leão. Debido a que las normativas del organismo europeo no permiten mantener dorsales vacíos dentro de la lista de convocados, la Federación Portuguesa de Futbol debió designar de inmediato a un nuevo dueño para la mítica camiseta entre los elementos de su plantel.

A pesar de que futbolistas como João Félix figuraban como candidatos para abandonar el número '11' y asumir el dorsal de su ídolo, la elección final se inclinó a favor del atacante del Galatasaray.

A sus 27 años, Leão asume la responsabilidad histórica del número respaldado por una trayectoria de 50 partidos internacionales con la elástica lusa, registra en los que acumula un balance de 6 goles y 8 asistencias.

Rafael Leão festejando con la Selección de Portugal l AP

El mensaje de Cristiano Ronaldo

La reasignación del mítico dorsal se produce de manera inmediata tras la postura asumida por el propio CR7. Luego de la conferencia de prensa ofrecida por el seleccionador nacional y tras sostener un diálogo directo con el presidente de la Federación Portuguesa de Futbol, el atacante anunció a través de sus redes sociales la determinación de abandonar el campamento del equipo.

Cristiano Ronaldo, jugador de Portugal, en festejo de gol que fue invalidado por el VAR | AP

En su mensaje, el futbolista dejó en claro que romperá el silencio más adelante para explicar lo sucedido a la afición lusa: "A su debido tiempo, diré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que motivaron mi salida de la selección nacional, a la cual siempre me he dedicado".