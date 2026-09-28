Jorge Jesus explica por qué Cristiano Ronaldo se quedó en la banca ante Noruega: "No era necesario"

El actual seleccionador portugués fue muy específico con la razón por la cual el 'Bicho' no vio minutos en Nations League

La participación de Cristiano Ronaldo y Portugal en la Copa del Mundo 2026 se terminó cuando los echó España en Octavos de Final, siendo esa la última vez en la que el 'Comandante' había jugado un partido con su selección nacional. El siguiente fue ya bajo la tutela de Jorge Jesus, quien ya lo había dirigido en Al-Nassr, teniendo 67 minutos ante Gales, en donde metió un gol que le anuló el VAR.

Su siguiente partido de la mano del entrenador portugués de 72 años se suponía que tenía que ser cuando los lusitanos se enfrentaran a Noruega; sin embargo, su DT decidió que arrancara desde la banca y no meterlo en ningún momento de este duelo, causando polémica inmediata. Ante esta situación, Jesus ya explicó lo que lo hizo tomar dicha decisión.

"No era su momento"

De cara al siguiente partido de Portugal en la Nations League en contra de Dinamarca, Jorge Jesus ha argumentado que la ausencia de Cristiano Ronaldo ante los 'Vikingos' no tiene nada que ver con una posible lesión o, en su defecto, con un tema personal con él, simplemente no consideró que ese partido contara con un momento para que pudiera entrar el 7 lusitano.

Necesitaba un jugador de características diferentes. Habría quedado con él que jugaría la última media hora, pero el partido no lo requirió. Gonçalo Ramos estaba jugando bien, había hecho un gol y le anularon otro. Sentí que no era el momento indicado para sustituirlo. El partido siguió su curso y pasó el momento oportuno de ponerlo a Cris. En su lugar, otro jugador fue necesario para garantizar un equilibrio y sostener el resultado

Jorge Jesus dirige partido de Portugal en Nations League | AP

El simple hecho de no haber tenido minutos en el partido ante los noruegos causó molestia en CR7, quien no quiso siquiera despedirse de sus compañeros o de la fanaticada que estaba presente. A su vez, el entrenador luso lo sabe, por lo que no descarta que su capitán juegue el siguiente compromiso.

Fue una decisión mía. No pensé que fuera el momento ideal, necesitaba un jugador con características diferentes, pero eso no siginfica que no sea una opción, al contrario. Quizá juegue contra Dinamarca

Cristiano Ronaldo, jugador de Portugal, en festejo de gol que fue invalidado por el VAR | AP

Portugal gana sin el 'Bicho'

Portugal consiguió su segunda victoria consecutiva en la UEFA Nations League luego de imponerse 2-1 a Noruega como visitante. El conjunto lusitano abrió el marcador al minuto 16 por conducto de João Félix, quien culminó una jugada por la banda izquierda con una definición colocada para mandar a su selección con ventaja al descanso.

Noruega reaccionó apenas comenzada la segunda mitad y encontró el empate al 51', cuando Erling Haaland aprovechó una acción a balón parado para poner el 1-1. Sin embargo, la igualdad duró muy poco, ya que Gonçalo Ramos sacó provecho de un grave error del guardameta Ørjan Nyland en la salida para recuperar inmediatamente la ventaja para los portugueses.