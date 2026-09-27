Portugal vence a Noruega en la J2 de Nations League | AP

Nyland se equivocó y catapultó la victoria lusitana

Portugal, sin Cristiano Ronaldo, terminó por llevarse la victoria, en la Jornada 2 de la Nations League, ante Noruega con un marcador de 2-1 donde una falla garrafal de Nyland fue la que catapultó la diferencia.

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¿Cómo fue el partido?

Apenas al minuto 11 Joao Neves mandaba el primer aviso claro con un cabezazo que terminaba saliendo desviado. Patrick Berge respondía con derechazo dentro del área; pero, el esférico se va muy elevad.

Joao Félix anotando en el Noruega vs Portugal en la J2 de Nations League | AP

Finalmente, llegaría el gol obra de Joao Félix, un gran desborde por la banda de la izquierda culmina con el tiro bien colocado por parte del jugador del Al Nassr apenas a los 16'.

Torbjørn Heggem sacaba un remate; sin embargo, pero el balón se iba sin dirección. Con el resultado parcial 0-1 se iban al descanso con un Cristiano Ronaldo que apuntaba a no tener acción.

Haaland en el juego entre Noruega y Portugal de la J2 de la Nations League | AP

Para la segunda parte, llegaría el empate. Noruega aprovechaba el balón parado, el guardameta atajaba y el balón que daba la deriva para que Patrick Berg asista a Erling Haaland y definiera dentro del área para que el 51' se empatara.

Los locales todavía no terminaban de celebrar cuando Goncalo Ramos aprovechaba un regalito en la salida de Nyland para tomar el balón y bombear para que Portugal recuperara la ventaja.

Portugal celebra ante Noruega en la J2 de la Nations League | AP

Otro error de Nyland, un balón largo techaba a la defensa y llegaba hasta Goncalo Ramos que aprovechaba el strike del guardameta para meterse al área y definir; pero, el gol era anulado.

¿Cómo quedó el Grupo D?