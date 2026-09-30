El astro portugués no entrenó al parejo del grupo previo al duelo frente a Dinamarca

Tras la ausencia de Cristiano Ronaldo en la práctica con el resto del plantel y el reporte de tensiones con el director técnico Jorge Jesus el domingo pasado en la victoria lusitana por 2-1 sobre Noruega dentro de la UEFA Nations League, la participación del atacante se mantenía en duda para su siguiente compromiso ante Dinamarca. El drama en el vestidor fue solucionado gracias a la directiva portuguesa que abrió el diálogo entre el astro y el director técnico.

El estratega Jorge Jesus explicó que contemplaba darle minutos ante los noruegos, pero el desarrollo del partido le impidió realizar la modificación, añadiendo al término del juego que conversaría con el capitán. El malestar generado por la suplencia de Cristiano Ronaldo frente a Noruega, según el medio A Bola, el capitán portugués y el DT sostuvieron una reunión en Copenhague que se desarrolló en términos positivos y con sensaciones favorables para ambas partes.

Desde aquel encuentro, el delantero no trabaja en la cancha con el grupo y se ha limitado a realizar labores en el gimnasio, según confirmó la propia Federación Portuguesa de Futbol.

Portugal vence a Noruega en la J2 de Nations League | AP

La tensión en la concentración comenzó a ceder

El diálogo directo entre el futbolista y el técnico sirvió para desactivar el conflicto desatado en el seno del equipo luso antes de medir fuerzas ante Dinamarca en la tercera fecha de la UEFA Nations League. Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Futbol, tenía programado viajar a las Azores para dar seguimiento al duelo de la selección sub-21, prefirió ajustar su agenda y permanecer en la capital danesa para presenciar el acercamiento de posturas y garantizar la estabilidad dentro del grupo absoluto.

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