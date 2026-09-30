El astro portugués dejó la concentración del seleccionado luso tras reunirse con el presidente de la FPF y el cuerpo técnico, asegurando que a su debido tiempo revelará las razones de su decisión

Cristiano Ronaldo encendió las alarmas en el futbol internacional tras anunciar de manera oficial su salida inmediata de la concentración de la Selección de Portugal. A través de un comunicado difundido tras las declaraciones del director técnico Jorge Jesus, el astro portugués confirmó que tomó la determinación de abandonar el campamento del equipo nacional luego de sostener una reunión directa con el presidente de la Federación Portuguesa de Futbol (FPF), dejando en suspenso los motivos que lo llevaron a dar este paso al costado.

"Después de la conferencia de prensa del entrenador de la Selección Nacional, y tras una conversación con el Presidente de la Federación Portuguesa de Futbol, he decidido abandonar el campamento de entrenamiento de la Selección Nacional", expresó el atacante, marcando un quiebre en el entorno del conjunto lusitano en plena fecha internacional.

Promesa de revelar los motivos y buenos deseos para el equipo

Sin profundizar en los detalles inmediatos del conflicto o la razón de su marcha, Cristiano dejó en claro que romperá el silencio más adelante para explicar lo sucedido a la afición de su país.

Cristiano Ronaldo se quedó en la banca ante Noruega | AP

"A su debido tiempo, diré a toda la verdad a la afición de Portugal sobre las razones que me llevaron a dejar la selección nacional, a la que siempre me he dedicado", aseveró el histórico goleador.

Cristiano Ronaldo, jugador de Portugal, en festejo de gol que fue invalidado por el VAR | AP