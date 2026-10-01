El atacante merengue desató fuertes críticas al ser visto de fiesta con Ester Expósito tras su baja de la selección francesa

El delantero, Kylian Mbappé fue captado junto a la actriz española Ester Expósito en el exclusivo club nocturno "Boum Boum" de París, una salida que generó un intenso debate en el entorno madridista, tras su salida social mientras el jugador del Real Madrid se encuentra en proceso de rehabilitación por una hiperextensión de la rodilla izquierda, un percance que requirió estudios médicos y lo mantendrá alejado de las canchas entre 10 y 12 días sin necesidad de pasar por el quirófano.

Podría interesarte Futbol Real Madrid confirma la gravedad de la lesión de Mbappé

La dolencia del ariete se produjo tras marcar el único tanto en el triunfo de Francia frente a Turquía, duelo del que tuvo que salir de cambio al acusar dolor en la articulación, provocando que la Federación Francesa confirmara su baja definitiva para el resto de la ventana Fecha FIFA.

Mbappé y Olise en celebración con Francia en el Mundial 2026 | MEXSPORT

Pese a las críticas surgidas por no presentarse a trabajar de forma presencial en las instalaciones de Valdebebas al lado de otros lesionados del plantel, reportes procedentes de España señalan que la permanencia de Mbappé en París estuvo respaldada tanto por el cuerpo técnico como por el área médica del Real Madrid, manteniéndose una recuperación coordinada con la institución.

El impacto de la salida en París

La presencia del seleccionado francés en el establecimiento nocturno parisino al lado de Expósito se da en un momento sensible de la temporada, donde cada movimiento del atacante es analizado bajo lupa tras su llegada al club blanco.

El viaje y la exposición pública durante sus días de descanso forzado abrieron nuevamente el debate sobre el compromiso y la disciplina del jugador en comparación con el rigor mostrado por sus compañeros de plantilla en la capital española.

Kylian Mbappé en celebración con Real Madrid | AP