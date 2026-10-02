Lionel Messi, emocionado, con la Selección de Argentina en el Mundial 2026 | MEXSPORT

El capitán rosarino llegó en vuelo privado a su ciudad natal junto a su familia antes de incorporarse al plantel de Lionel Scaloni

Lionel Messi ya se encuentra en territorio argentino para vivir las horas previas a su última presentación oficial con la camiseta de la Selección Argentina. que será el martes 6 de octubre a las 17:00 horas. El avión privado del astro rosarino aterrizó este viernes en el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas de Rosario, adelantando su llegada respecto a la planificación inicial prevista por el cuerpo técnico.

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Acompañado por su esposa Antonela Roccuzzo, sus tres hijos y su madre Celia Cuccittini, el atacante del Inter Miami se trasladó a su residencia en Funes antes de sumarse a la concentración del equipo que comanda Lionel Scaloni en el predio de Ezeiza.

La hoja de ruta contempla que el '10' se integre al grupo tras el choque amistoso de este sábado por la noche frente a Burkina Faso en el Estadio Monumental, el cual antecede al choque ante Bolivia.

De esta manera, el capitán albiceleste completará apenas una práctica con sus compañeros antes de saltar nuevamente al césped de la cancha de River Plate para el cierre de un ciclo histórico que inició su cuenta regresiva semanas atrás tras el anuncio oficial de su retiro internacional realizado por el propio futbolista.

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Fecha, horario y la camiseta especial para la despedida del '10'

El esperado encuentro que marcará el adiós definitivo de Messi del combinado nacional se disputará el próximo martes 6 de octubre a las 17:00 horas (hora centro de México) en un Estadio Monumental que lucirá abarrotado con entradas completamente agotadas.

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