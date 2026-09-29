Debuta la Albiceleste en un nuevo ciclo rumbo al Mundial 2030

Argentina volverá a presentarse ante su público este 30 de septiembre, cuando reciba a Bolivia, en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba en punto de las 18:00hrs, tiempo del centro de México, y lo podrás ver a través de ViX Premium.

Argentina rumbo al Mundial 2030

Sin su capitán y principal referente, Lionel Scaloni comenzará a probar alternativas dentro de un plantel que afronta una nueva etapa. La ausencia de Messi abre espacio para que otros futbolistas asuman un mayor protagonismo y para que el entrenador observe distintas variantes de cara a los próximos compromisos internacionales.

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El técnico argentino mantuvo en la convocatoria a varios de los jugadores que han sido protagonistas durante los últimos años. Emiliano Martínez, Cristian Romero, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez y Julián Álvarez aparecen entre los nombres de experiencia que buscarán mantener la estructura del equipo, mientras que otros integrantes del plantel tendrán la oportunidad de ganar minutos y demostrar sus condiciones.

Para Argentina, el encuentro también representa una oportunidad para comenzar a proyectar el futuro después de la Copa del Mundo. Aunque se trata de un partido de preparación, Scaloni podrá utilizarlo para analizar nuevos nombres, modificar piezas y observar cómo responde el equipo ante la ausencia de su capitán.

Lionel Scaloni con Argentina en el Mundial 2026 | MEXSPORT

¿Cómo llega Bolivia?

Bolivia, por su parte, llegará a Córdoba después de enfrentar a Paraguay en su anterior amistoso. La selección dirigida por Óscar Villegas perdió 2-0 el pasado domingo 27 de septiembre, resultado que buscará dejar atrás frente a un rival de mayor exigencia como Argentina.

El partido ante Paraguay dejó además una oportunidad desperdiciada para la Verde desde el punto penal. Miguel Terceros tuvo la posibilidad de descontar, pero su remate fue detenido por el arquero paraguayo. Ahora, el combinado boliviano tendrá una nueva prueba para continuar con su preparación y evaluar a sus futbolistas.

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El antecedente reciente entre ambas selecciones favorece a Argentina, que consiguió cinco victorias sobre Bolivia durante el ciclo de Scaloni. Uno de los triunfos más contundentes se produjo en octubre de 2024, cuando la Albiceleste se impuso por 6-0.

Sin embargo, el amistoso de Córdoba tendrá un contexto distinto al tratarse del inicio de una nueva etapa tras el Mundial con las ilusiones renovadas para todas las Selecciones rumbo una nueva Copa del Mundo.

Fecha: 30 de septiembre

Hora:18:00

Transmisión: ViX Premium