La leyenda de la música británica reunió a miles de personas para su último concierto en territorio azteca

Rocket Man regresó a México luego de 14 años y no pudo ser más épico. Sir Elton John realizó un concierto en el Estadio Banorte. El Coloso de Santa Úrsula recibió a más de 70 mil personas para aclamar al primer inglés que pisó territorio mexicano tras la recordada edición de Octavos de Final de la Copa del Mundo 2026, misma que se llevó Inglaterra sobre la Selección Mexicana.

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¿Cómo fue el regreso de Elton John a México?

Tras una gira internacional de despedida en el 2025, el ídolo del rock desilusionó a los mexicanos al dejar fuera al país tricolor de aquel recorrido de 'gracias', luego de más de 20 años de carrera. Afortunadamente para ambas partes, el ídolo de viejas y nuevas generaciones decidió dar un último show en tierras nacionales, y qué mejor que en el recinto más emblemático del país.

Estadio Banorte durante el primer concierto de Elton John / Georgina Sánchez

Cerca de 75 mil aficionados se dieron cita en la casa de las Águilas del América para ver a la realeza, autor de éxitos como Rocket Man, Crocodile Rock y Your Song, entre otros. Elton abrió con Funeral for a Friend y, con la energía de un joven de 20 años, demostró por qué es una leyenda.

Con el regreso de John a México, tras su última presentación en el Auditorio Nacional en 2012, esta también fue la primera vez que el pueblo mexicano 'perdonó' a un británico, pues la herida de la eliminación de la Selección Mexicana a manos de Inglaterra sigue latente, pero no impidió que se reconociera a un genio de la música.

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Elton John: adiós a su majestad

El adiós perfecto para el músico que no fue perfecto. Pese a sus grandes escándalos, polémicas y mitos detrás de John, su música y su legado van más allá de las cámaras. Con una personalidad extrovertida, un gusto particular por la moda y una vida de auténtico alarido, Elton John se despide de un país que nunca vio más que sus canciones y que siempre lo esperó con los brazos abiertos.

El Estadio Banorte y 80 mil mexicanos dijeron adiós a un hombre que, como si se tratara de una Final, aturdió al público e hizo vibrar el recinto. Además, con su presentación en el Coloso de Santa Úrsula, sumó un nuevo e histórico espacio deportivo donde reunió a sus seguidores, quienes dieron gracias por la música, los atuendos y las historias.

Junto con el Coloso de Santa Úrsula, Elton suma sold outs en recintos como Dodger Stadium, Wembley Stadium, Tele2 Arena, Maracaná y Arena di Verona, entre otros. Finalmente, México será uno de los últimos lugares donde Bennie and the Jets resuene por todo lo alto. Resulta irónico su papel, pues el sábado 3 de octubre miles de voces llorarán y aclamarán por última vez a un hombre proveniente del país que tanto dolor causó a la misma gente unos meses atrás.