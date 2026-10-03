El veterano argentino comienza a incursionar en otros proyectos rumbo a su retiro

Lionel Messi llevará su historia más allá de las canchas. El futbolista argentino será parte de 'Messi y los gigantes', una nueva serie animada de fantasía deportiva que llegará a Disney+ y que contará con el campeón del mundo como productor ejecutivo.

El primer adelanto de la producción fue presentado durante la San Diego Comic-Con Málaga, en España, ante más de 3 mil aficionados. La serie tendrá como protagonista a Leo, un niño de 12 años inspirado en Messi que deberá utilizar su talento para el futbol para sobrevivir dentro de una realidad completamente diferente a la suya.

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Leo en una nueva aventura

La historia comienza cuando Leo es transportado a Iko, una realidad alternativa dominada por gigantes y compuesta por distintos reinos que han perdido su estabilidad. Para encontrar el camino de regreso a casa, el protagonista tendrá que superar diferentes desafíos y enfrentarse a peligrosos rivales.

El futbol tendrá un papel fundamental dentro de la trama. Leo deberá participar en batallas similares a partidos en las que utilizará unas poderosas esferas y tendrá que derrotar a gigantes legendarios para ayudar a restaurar los reinos de Iko. Sin embargo, el joven contará con una desventaja frente al resto de los personajes.

Personaje de Messi domina el balón en su cuarto | Captura de pantalla

A diferencia de sus adversarios, Leo no podrá recurrir a los poderes especiales que existen en ese universo, por lo que tendrá que apoyarse en sus propias cualidades: habilidad, trabajo en equipo, perseverancia y determinación. De esta manera, la producción buscará trasladar varios de los valores relacionados con el deporte a una historia dirigida principalmente al público infantil y familiar.

¿Cuándo se estrena la serie de Messi en Disney+?

Disney confirmó que 'Messi y los gigantes' se estrenará durante el verano de 2027 en Disney+. La animación está a cargo de Atlantis Animation, mientras que Sony Pictures Television y Sony Music Vision forman parte de las compañías involucradas en el proyecto.

Otro de los detalles revelados con el primer avance fue la participación del actor argentino Milo Burgess-Webb, quien prestará su voz a Leo. Además, el cantante argentino Luck Ra interpreta “Vamos, Vamos, Vamos”, canción original que acompaña el tráiler y que formará parte de la propuesta musical de la serie.

Leo enfrenta a uno de los gigantes | Captura de pantalla