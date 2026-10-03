Lionel Messi llevará su historia más allá de las canchas. El futbolista argentino será parte de 'Messi y los gigantes', una nueva serie animada de fantasía deportiva que llegará a Disney+ y que contará con el campeón del mundo como productor ejecutivo.
El primer adelanto de la producción fue presentado durante la San Diego Comic-Con Málaga, en España, ante más de 3 mil aficionados. La serie tendrá como protagonista a Leo, un niño de 12 años inspirado en Messi que deberá utilizar su talento para el futbol para sobrevivir dentro de una realidad completamente diferente a la suya.
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Leo en una nueva aventura
La historia comienza cuando Leo es transportado a Iko, una realidad alternativa dominada por gigantes y compuesta por distintos reinos que han perdido su estabilidad. Para encontrar el camino de regreso a casa, el protagonista tendrá que superar diferentes desafíos y enfrentarse a peligrosos rivales.
El futbol tendrá un papel fundamental dentro de la trama. Leo deberá participar en batallas similares a partidos en las que utilizará unas poderosas esferas y tendrá que derrotar a gigantes legendarios para ayudar a restaurar los reinos de Iko. Sin embargo, el joven contará con una desventaja frente al resto de los personajes.
A diferencia de sus adversarios, Leo no podrá recurrir a los poderes especiales que existen en ese universo, por lo que tendrá que apoyarse en sus propias cualidades: habilidad, trabajo en equipo, perseverancia y determinación. De esta manera, la producción buscará trasladar varios de los valores relacionados con el deporte a una historia dirigida principalmente al público infantil y familiar.
¿Cuándo se estrena la serie de Messi en Disney+?
Disney confirmó que 'Messi y los gigantes' se estrenará durante el verano de 2027 en Disney+. La animación está a cargo de Atlantis Animation, mientras que Sony Pictures Television y Sony Music Vision forman parte de las compañías involucradas en el proyecto.
Otro de los detalles revelados con el primer avance fue la participación del actor argentino Milo Burgess-Webb, quien prestará su voz a Leo. Además, el cantante argentino Luck Ra interpreta “Vamos, Vamos, Vamos”, canción original que acompaña el tráiler y que formará parte de la propuesta musical de la serie.
Lionel Messi aparece acreditado como productor ejecutivo del proyecto, junto con Jorge Messi Pérez in memoriam, además de ejecutivos de Sony Pictures Television y Sony Music. La producción representa una nueva faceta para el argentino y llevará una versión ficticia de su figura al mundo de la animación, con el futbol como uno de los principales motores de la historia.