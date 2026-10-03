La subcampeona del mundo regresa al Estadio Monumental

Previo al adiós de Lionel Messi con el Argentina, la albiceleste se mide vs Burkina Faso, partido programado a las 18:00 (hora centro de México) y que se llevará a cabo desde el emblemático Monumental, mismo que estará disponible a través de las pantallas de VIX +.

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¿Cómo llegan los equipos?

El equipo dirigido por Lionel Scaloni comienza a transitar un periodo de cambios tras el cierre de un ciclo en el que Messi fue una de sus principales figuras. Sin el astro argentino, el conjunto sudamericano tendrá la oportunidad de observar a otros futbolistas y evaluar alternativas para mantener la competitividad.

Argentina cuenta con nombres importantes para afrontar el compromiso. Lautaro Martínez y Julián Álvarez destacan en el ataque, mientras que Cristian 'Cuti' Romero aporta en la zona defensiva y Alexis Mac Allister figura entre las opciones para darle equilibrio y generación de juego al mediocampo.

Jugadores de Argentina celebran a Lionel Messi luego del juego ante Egipto en el Mundial 2026 | MEXSPORT

Por su parte, Burkina Faso intentará aprovechar el encuentro para medir su nivel ante uno de los combinados más reconocidos del futbol internacional. Entre los jugadores a seguir aparecen Aboubacar Camara, Lassina Traoré, Lohann Doucet y Arthur Zagre, quienes buscarán tener protagonismo frente al conjunto dirigido por Scaloni.

El equipo africano llega con actividad reciente en las eliminatorias para la Copa Africana de Naciones, torneo en el que consiguió un empate y una victoria. En su partido más reciente, Burkina Faso derrotó 1-0 a la República Centroafricana en Marruecos, resultado con el que buscará trasladar sus sensaciones positivas a este enfrentamiento.

Vozinha y Lionel Messi, durante el partido de Dieciseisavos de Final en la Copa del Mundo 2026 | MEXSPORT

Burkina Faso y el reto de medirse a Argentina

Bajo la dirección técnica de Amir Abdou, Burkina Faso afronta una prueba ante una selección que cuenta con futbolistas de experiencia internacional. Aunque el combinado africano nunca ha conseguido clasificarse para un Mundial de mayores, el partido representa una oportunidad para competir ante un rival de alto nivel y continuar con su preparación.

El enfrentamiento también tendrá un componente histórico, pues ambas selecciones nunca se han medido en un partido oficial. De esta manera, el duelo abrirá un antecedente entre Argentina y Burkina Faso, con dos equipos que llegan desde contextos distintos y con objetivos propios.

FECHA: Sábado 3 de octubre

HORA: 18:00 (hora centro de México)

LUGAR: Estadio Monumental, Buenos Aires, Argentina

TRANSMISIÓN: VIX +