El argentino siguió el partido de su equipo a través de un dispositivo móvil

Con Lionel Messi como nuevo dueño del CD Eldense, los Azulgranas remontaron y terminaron por golear, con un contundente 4-1 sobre el Real Oviedo, tan solo horas después de que el argentino se convirtiera en el único propietario del conjunto de la ciudad de Elda.

A través de una imagen en sus redes sociales, el argentino mostró su apoyo siguiendo el partido ante los asturianos con un "Aúpa Deportivo" con unos emojis aplaudiendo y arrobando al equipo.

Así terminó la goleada

Este fue el primer partido del Eldense con Messi como nuevo dueño y todo indica que le dio suerte a la escuadra que vino de atrás para remontar el resultado adverso apenas al minuto de juego con el 1-0 en contra.

Los de Leo catapultaron la goleada con goles de Roberto López Alcaide al 56', Fidel Chaves al 68' y sobre el agregado Aingeru Olabarrieta y Jorge Rastrojo para conseguir una victoria vital para salir de la zona defensiva.

Afición del Eldense | x:@CD_Eldense

Tras el juego Eldense llegó a las 8 unidades para tomar un respiro de la zona baja de la tabla de clasificaciones y con una jornada completa por jugarse la escuadra subió a la decimo quinta posición.

¿Cuál es el objetivo de Messi con Eldense?

Cabe mencionar, que el conjunto español anunció oficialmente la adquisición de la entidad por parte del astro argentino, quien se convierte en el nuevo propietario horas atrás.

Según informó el club, la incorporación de Messi contempla una visión a largo plazo para fortalecer al CD Eldense y establecer las bases para una nueva etapa en el futuro de la institución.

El objetivo principal que se ha puesto el conjunto Azulgrana es impulsar el desarrollo del equipo tanto dentro como fuera de la cancha, además de la consolidación para reforzar la esencia histórica.