La Roja de Luis de la Fuente busca mantener el paso perfecto en el Grupo A3 frente a una necesitada escuadra centroeuropea

La Selección de España recibe a Chequia en el duelo correspondiente a la Jornada 3 de la UEFA Nations League 2026/27, encuentro que se disputará este sábado 3 de octubre de 2026 a las 12:45 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Municipal Carlos Tartiere de Oviedo. La transmisión en vivo para el público mexicano estará disponible a través de las señales de televisión de Fox Sports, ESPN y Sky Sports, mientras que en plataformas de streaming se podrá seguir mediante Disney+ y Prime Video (con el complemento de ViX Premium).

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El combinado dirigido por Luis de la Fuente salta a la cancha inmerso en una dinámica envidiable tras cosechar dos victorias en sus primeras dos presentaciones, un triunfo 2-3 ante Inglaterra en Wembley y una goleada 4-1 sobre Croacia.

ESPAÑA VS CROACIA | AP

Instalados en lo más alto del Grupo A3 con seis unidades, los ibéricos intentarán dar otro paso firme hacia los cuartos de final impulsados por el gran momento de Lamine Yamal, aunque deberán sortear las bajas ofensivas de Nico Williams y Ferran Torres por molestias físicas.

Urgencia checa y datos clave de La Roja

Por su parte, el conjunto checo desembarca en suelo asturiano con la urgencia de sumar sus primeros puntos del torneo tras encadenar dos descalabros consecutivos (1-2 ante Croacia y 0-2 frente a Inglaterra).

Anthony Gordon con la Selección de Inglaterra ante Chequia | AP

La escuadra visitante llega mermada tras la expulsión de Pavel Šulc en su anterior compromiso, por lo que apelarás a la solidez defensiva para intentar frenar a un técnico como De la Fuente, quien ostenta tres títulos grandes y solo dos derrotas al frente del banquillo español.

Las estadísticas también respaldan el presente de La Roja, destacando que Fabián Ruiz mantiene un invicto de 52 partidos disputados con la camiseta nacional. Asimismo, la escuadra ibérica llega con el antecedente inédito desde 2004 de haber marcado antes del minuto dos en partidos consecutivos, factor que pondrá a prueba la concentración checa desde el silbatazo inicial.

Dónde ver España vs Chequia