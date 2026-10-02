El mediocampista del PSG destacó que el trabajo de Jorge Jesus tras la victoria 2-4 sobre Dinamarca

La Selección de Portugal inició una nueva era de la manera más contundente posible al imponerse 2-4 como visitante ante Dinamarca en Copenhague, firmando su primer compromiso tras el sorpresivo abandono de Cristiano Ronaldo en plena concentración. En medio del convulso ambiente que rodea al entorno lusitano, Vitinha envió un contundente mensaje sobre el presente del vestuario y el respaldo al cuerpo técnico encabezado por Jorge Jesus.

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"El trabajo del entrenador está empezando a dar sus frutos, ya se nota. Creo que fui demasiado claro y, por suerte, todo va bien. Así es como queremos seguir", declaró la figura del PSG tras destacar el increíble espíritu del grupo para responder en la cancha.

A las palabras de Vitinha se sumó la voz de Gonçalo Ramos, delantero del AC Milan que asumió el rol de referente ofensivo al colaborar con un gol y una asistencia en la victoria, secundado por las anotaciones de João Cancelo y João Félix.

Cristiano Ronaldo llegando a un entrenamiento con Portugal | AP

Ramos respaldó plenamente el esquema táctico impuesto tras la partida del astro de 41 años, señalando que el equipo tiene ideas más claras sobre el terreno de juego, lo que permitió a la escuadra lusa completar una actuación redonda pese a los descuentos daneses por obra de Mikkel Damsgaard y Rasmus Højlund.

La prensa lusitana celebra el triunfo

El contundente rendimiento del conjunto portugués en territorio nórdico fue recibido con entusiasmo por los principales medios de comunicación de aquel país, interpretando la victoria como la prueba definitiva de que la escuadra puede sobreponerse a la tormenta mediática generada por su histórico atacante.

Diarios de amplia circulación nacional catalogaron la actuación como un golpe de autoridad en la mesa tras el paso del "huracán Ronaldo", destacando la movilidad táctica y la presión alta exhibida por el plantel.

João Cancelo, jugador de Portugal, en festejo de gol ante Dinamarca | AP

"La vida continúa y queda tanto por aprovechar... Al final, quien manda aquí es Gonçalo Ramos". — Diario A Bola

"Gonçalo y la prueba de que los equipos no quedan huérfanos". — Portal Observador