¿Portugal puede sancionar a Cristiano Ronaldo? Esto es lo que se sabe

Tras dejar la concentración de su selección, el histórico delantero podría tener un serio castigo

Cristiano Ronaldo sigue generando polémica tras haber abandonado la concentración de la Selección de Portugal. Tras su discusión con el seleccionador Jorge Jesus, el histórico delantero afronta problemas pues, podría enfrentar una suspensión de hasta seis meses como castigo a su polémica decisión.

¿Por qué Cristiano Ronaldo abandonó a Portugal?

La situación ocurrió poco después del partido ante Noruega correspondiente a la Nations League, donde Cristiano Ronaldo se quedó todo el juego en la banca. Al término del juego, el delantero abandonó rápidamente la cancha sin acompañar a sus compañeros pese a que se llevaron el triunfo.

La estrella portuguesa decidió abandonar la delegación después de las declaraciones realizadas por Jorge Jesus durante una conferencia de prensa y de una conversación posterior con Pedro Proença, presidente de la FPF.

¿Puede venir una sanción?

La polémica con Cristiano Ronaldo continúa, incluso después de que este abandonó la Selección. De acuerdo con el reglamento disciplinario de la Federación Portuguesa de Futbol (FPF), la conducta de un jugador puede ser sancionada debido a que dejó 'injustificadamente una actividad relacionada con el representativo nacional'.

Cristiano Ronaldo previo a un juego de Portugal l AP

La normativa de la FPF establece sanciones que podría ser una suspensión "de uno a seis meses" para los futbolistas que abandonen o no se presenten a actividades de la selección sin una justificación contemplada. Además de la suspensión, el reglamento establece una multa económica para los jugadores profesionales.

La posible sanción dependerá de la interpretación y aplicación del reglamento disciplinario de la FPF al caso concreto. La normativa establece un rango de uno a seis meses de suspensión, además de una multa de 500 a 1000 dólares para un jugador profesional cuando se determine que abandonó o no acudió injustificadamente a una actividad de la selección.