João Cancelo, jugador de Portugal, en festejo de gol ante Dinamarca | AP

El conjunto dirigido por Jorge Jesus llegó al encuentro en medio de la polémica provocada por la salida de Ronaldo de la concentración

Portugal respondió de gran manera a la ausencia de Cristiano Ronaldo. La selección lusitana consiguió este jueves su tercer triunfo consecutivo en la Nations League tras imponerse 4-2 a Dinamarca en Copenhague, con Bruno Fernandes como nuevo capitán y una actuación destacada en la generación ofensiva.

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El conjunto dirigido por Jorge Jesus llegó al encuentro en medio de la polémica provocada por la salida de Cristiano Ronaldo de la concentración. Ante este nuevo escenario, Fernandes recibió el gafete de capitán, mientras que Rafael Leão fue el encargado de portar el histórico dorsal número siete.

Portugal tomó ventaja apenas a los 15 minutos gracias a João Cancelo. El lateral apareció en ataque después de una combinación con Gonçalo Ramos y definió con una vaselina sobre Mads Hermansen para adelantar al conjunto visitante en el Parken de Copenhague.

João Cancelo, jugador de Portugal, en festejo de gol ante Dinamarca | AP

Portugal responde pese a la ausencia de Cristiano Ronaldo

Dinamarca reaccionó rápidamente y consiguió el empate por conducto de Mikkel Damsgaard, quien aprovechó una asistencia de Joakim Mæhle para vencer a Diogo Costa con un disparo colocado. Sin embargo, la igualdad duró poco, pues Portugal recuperó la ventaja antes del descanso.

Gonçalo Ramos fue el encargado de marcar el segundo tanto lusitano después de una buena acción colectiva con Bruno Fernandes. El nuevo capitán encontró el espacio y habilitó al delantero, quien definió para mandar a Portugal al vestidor con ventaja.

Dinamarca vs Portugal | AP

João Félix sentencia el triunfo de Portugal

En la segunda mitad, Rasmus Højlund volvió a igualar el marcador para Dinamarca tras aprovechar un pase filtrado de Damsgaard. Pese al nuevo golpe, Portugal mantuvo la presión y encontró nuevamente el camino al gol con Vitinha, quien marcó de cabeza tras un servicio preciso de Fernandes.

Con Dinamarca obligada a buscar el empate, Portugal encontró espacios para sentenciar el encuentro. João Félix aprovechó un contragolpe en los minutos finales y definió con la pierna derecha para colocar el 4-2 definitivo y confirmar una nueva victoria de los lusitanos en la Nations League.