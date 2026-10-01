Elma Aveiro ‘arremetió’ ante los detractores del jugador tras su decisión de abandonar la concentración de Portugal

Cristiano Ronaldo continúa dentro de la polémica. Luego de algunas declaraciones en contra de las decisiones del cuerpo técnico de la Selección de Portugal y de abandonar la concentración del equipo, algunas personas se pronunciaron al respecto en su contra, ante dicha situación la hermana el astro lusitano, Elma Aveiro, defendió a su hermano y aseguró que la afición ‘merece volver a como era antes sin CR7’.

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¿Qué dijo la hermana de Cristiano?

Luego de que el Bicho confirmó su salida de la concentración de Portugal tras las declaraciones y decisiones del estratega Jorge Jesús, la prensa y la afición se fueron con todo en contra del ‘7’. Cristiano fue señalado de tener poco profesionalismo y respeto hacia sus compañeros, optando por el berrinche antes que por el equipo.

Ante los comentarios atacando a Cristiano, Elma Aveiro apareció para dar su opinión en redes sociales. Tal y como lo ha venido haciendo desde hace tiempo, la hermana del Comandante defendió a su hermano, y no sólo eso, pues aseguró que la gente de Portugal es ‘envidiosa’ ‘despectiva’ e ‘ignorante’.

Cristiano Ronaldo previo a un juego de Portugal l AP

CR7 merecía más respeto. La selección nacional merecía más estructura. El periodismo portugués merecía más competencia y menos especulación'' 'En cuanto al pueblo portugués, bueno... no merecen tener lo mejor en nada. Somos envidiosos, despectivos, ignorantes, y merecemos volver a la mediocridad que siempre tuvimos en el fútbol antes de CR7”, escribió Elma.

Junto con las contundentes palabras de Elma también acompañó una foto de Cristiano con el equipo lusitano y la frase ‘tudo dito (todo dicho)’ dejando clara la postura de la familia y gente cercana al comandante, pues otras personalidades allegadas a él como el periodista Edu Aguirre, también han posteado fotos en apoyo al futbolista.

CAPTURA DE PANTALLA

¿Por qué se fue Cristalino de Portugal?

Durante la primera Fecha FIFA tras la Copa del Mundo 2026, la escuadra de Portugal vivió su primer amistoso ante su similar de Galés. En aquel partido Cristiano disputó minutos pero no pudo hacer más dentro de los 90 minutos. Para el siguiente duelo ante Noruega Jesús lo dejó en la banca, situación que molestó al futbolista.

Aunado a su ausencia en el segundo juego de Nations League, el estratega lusitano también aseguró haberle comentado al atacante que no vería participación en los siguientes duelos, razón por la que CR7 optó por dejar al equipo.