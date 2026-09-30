Exárbitro mexicano, Miguel Chacón, será presidente de la la Comisión de Arbitraje de Costa Rica

El mexicano forma parte de una reestructuración dentro del futbol del país centroamericano

La Federación Costarricense de Futbol (FCRF) confirmó que, el exárbitro mexicano Miguel Ángel Chacón Viveros se encargará de comandar la Comisión de Arbitraje, como el nuevo presidente. De esta forma, el organismo inicia una nueva etapa para la estructura encargada de la labor arbitral en el futbol de Costa Rica.

De acuerdo con la propia Federación Tica, la llegada del exsilbante azteca, se da en busca de 'continuar fortaleciendo el referato nacional' y dar seguimiento al desarrollo de las herramientas tecnológicas que apoyan esta importante labor.

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A través de un comunicado oficial, la Federación Costarricense hizo pública la llegada de Chacón y expresó su respaldo al nuevo responsable de la Comisión de Arbitraje.

"La FCRF le da la bienvenida al señor Miguel Chacón como nuevo presidente de la Comisión de Arbitraje. Le deseamos el mejor de los éxitos".

FCRF anunció a Miguel Ángel Chacón como el nuevo presidente de la Comisión de Arbitraje | FCRF

La experiencia de Chacón como árbitro

Miguel Ángel Chacón desarrolló una parte importante de su carrera como árbitro central en la Primera División de México. Desde 2002 hasta 2018 participó en diferentes encuentros del máximo circuito mexicano, aunque ninguno de alta exigencia. Su momento más destacado fue estar en un partido de Cuartos de Final.

Con el paso de los años, su trayectoria se orientó hacia la preparación arbitral y las herramientas tecnológicas utilizadas para apoyar las decisiones durante los partidos. En ese proceso, uno de sus principales cargos fue la coordinación del sistema de Video Assistant Referee (VAR) en el futbol mexicano.

Chacón estuvo durante siete años al frente de la coordinación del VAR en México, periodo en el que participó en diferentes etapas relacionadas con el sistema de videoarbitraje. Su trabajo incluyó desde la fase de desarrollo e implementación hasta el funcionamiento regular de esta herramienta dentro de la Liga MX.

Miguel Ángel Chacón, árbitro mexicano, en un juego de Copa MX entre Cruz Azul y Venados | MEXSPORT

Chacón continuará su trabajo con FIFA y Concacaf

El mexicano concluyó su etapa al frente del VAR en México en febrero de 2026. Después de finalizar esa responsabilidad, continuó vinculado al arbitraje en el ámbito internacional mediante funciones de capacitación para organismos como FIFA y Concacaf.

En su papel como instructor oficial, Chacón ha participado en programas dirigidos a árbitros de la región y en procesos relacionados con la utilización de nuevas herramientas para apoyar el trabajo de los colegiados.

Entre estas labores se encuentra la promoción del Football Video Support (FVS), sistema alternativo de asistencia por video desarrollado por FIFA para competiciones que cuentan con una infraestructura tecnológica menor a la requerida para implementar un sistema VAR convencional.

Miguel Ángel Chacón, árbitro mexicano, en un juego de Copa MX en el 2017 | MEXSPORT