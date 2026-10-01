El jueves 1 de octubre tendrá una intensa agenda deportiva para los aficionados, con actividad desde la mañana y hasta la noche. El futbol internacional será uno de los grandes protagonistas, con partidos de la UEFA Nations League y la UEFA Women's Champions League.
La actividad también se extenderá a Norteamérica, donde comenzará la Semana 4 de la NFL y se disputará el juego definitivo entre Philadelphia y Atlanta en los Playoffs de las Grandes Ligas.
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UEFA Nations League: Jornada 3
La UEFA Nations League llegará a su Jornada 3 con ocho partidos programados para este jueves. Entre los encuentros más destacados aparecen Dinamarca vs. Portugal, Alemania vs. Serbia y Grecia vs. Países Bajos, todos programados a las 12:45 horas, tiempo del centro de México.
Azerbaiyán vs. Liechtenstein — 10:00 horas
Israel vs. Kosovo — 12:45 horas
Grecia vs. Países Bajos — 12:45 horas
Alemania vs. Serbia — 12:45 horas
Irlanda vs. Austria — 12:45 horas
Gales vs. Noruega — 12:45 horas
Malta vs. Gibraltar — 12:45 horas
Dinamarca vs. Portugal — 12:45 horas
UEFA Women's Champions League
También habrá actividad en la UEFA Women's Champions League, con cuatro encuentros correspondientes a la segunda jornada de la fase de liga. Destacan los enfrentamientos entre Manchester City y Real Madrid, así como PSG ante OH Leuven.
HB Køge vs. Servette — 10:45 horas
Austria Wien vs. Inter — 10:45 horas
PSG vs. OH Leuven — 13:00 horas
Manchester City vs. Real Madrid — 13:00 horas
Por la noche continuará la actividad de la Concacaf Nations League, con cinco encuentros programados para este jueves. Los partidos se repartirán entre las 19:00 y las 23:00 horas, tiempo del centro de México.
Islas Vírgenes Británicas vs. Montserrat — 19:00 horas
Islas Vírgenes de EE. UU. vs. San Martín — 20:00 horas
Dominica vs. Guyana — 21:00 horas
Curazao vs. Trinidad y Tobago — 22:00 horas
Anguila vs. Antigua y Barbuda — 23:00 horas
NFL: comienza la Semana 4
La NFL pondrá en marcha su Semana 4 con el tradicional partido de jueves por la noche. Los Pittsburgh Steelers visitarán a los Cleveland Browns, en un duelo divisional de la AFC Norte que comenzará a las 18:15 horas.
MLB: Phillies y Braves definen al ganador
La actividad en las Grandes Ligas tendrá un duelo de eliminación directa entre Philadelphia Phillies y Atlanta Braves, que disputarán el Juego 3 de su Serie de Comodines de la Liga Nacional. El ganador avanzará a la Serie Divisional ante los Dodgers.
El encuentro fue movido al horario estelar y comenzará a las 18:00 horas, en el Truist Park de Atlanta.