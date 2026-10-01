La jornada tendrá futbol internacional con la UEFA Nations League, Champions League Femenil y Concacaf Nations League y arranque de la Semana 4 de la NFL

El jueves 1 de octubre tendrá una intensa agenda deportiva para los aficionados, con actividad desde la mañana y hasta la noche. El futbol internacional será uno de los grandes protagonistas, con partidos de la UEFA Nations League y la UEFA Women's Champions League.

La actividad también se extenderá a Norteamérica, donde comenzará la Semana 4 de la NFL y se disputará el juego definitivo entre Philadelphia y Atlanta en los Playoffs de las Grandes Ligas.

UEFA Nations League: Jornada 3

La UEFA Nations League llegará a su Jornada 3 con ocho partidos programados para este jueves. Entre los encuentros más destacados aparecen Dinamarca vs. Portugal, Alemania vs. Serbia y Grecia vs. Países Bajos, todos programados a las 12:45 horas, tiempo del centro de México.

Suecia golea a Polonia en la UEFA Nations League | AFP

Azerbaiyán vs. Liechtenstein — 10:00 horas

Israel vs. Kosovo — 12:45 horas

Grecia vs. Países Bajos — 12:45 horas

Alemania vs. Serbia — 12:45 horas

Irlanda vs. Austria — 12:45 horas

Gales vs. Noruega — 12:45 horas

Malta vs. Gibraltar — 12:45 horas

Dinamarca vs. Portugal — 12:45 horas

UEFA Women's Champions League

También habrá actividad en la UEFA Women's Champions League, con cuatro encuentros correspondientes a la segunda jornada de la fase de liga. Destacan los enfrentamientos entre Manchester City y Real Madrid, así como PSG ante OH Leuven.

HB Køge vs. Servette — 10:45 horas

Austria Wien vs. Inter — 10:45 horas

PSG vs. OH Leuven — 13:00 horas

Manchester City vs. Real Madrid — 13:00 horas

Actividad de la Concacaf Nations League de esta semana | AP

Por la noche continuará la actividad de la Concacaf Nations League, con cinco encuentros programados para este jueves. Los partidos se repartirán entre las 19:00 y las 23:00 horas, tiempo del centro de México.

Islas Vírgenes Británicas vs. Montserrat — 19:00 horas

Islas Vírgenes de EE. UU. vs. San Martín — 20:00 horas

Dominica vs. Guyana — 21:00 horas

Curazao vs. Trinidad y Tobago — 22:00 horas

Anguila vs. Antigua y Barbuda — 23:00 horas

NFL: comienza la Semana 4

La NFL pondrá en marcha su Semana 4 con el tradicional partido de jueves por la noche. Los Pittsburgh Steelers visitarán a los Cleveland Browns, en un duelo divisional de la AFC Norte que comenzará a las 18:15 horas.

Aaron Rodgers a punto de lanzar un pase en el Steelers contra Bengals | AP

MLB: Phillies y Braves definen al ganador

La actividad en las Grandes Ligas tendrá un duelo de eliminación directa entre Philadelphia Phillies y Atlanta Braves, que disputarán el Juego 3 de su Serie de Comodines de la Liga Nacional. El ganador avanzará a la Serie Divisional ante los Dodgers.