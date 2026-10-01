En RÉCORD te presentamos todos los detalles para seguir el juego de la temporada 2026 de NFL

Arranca la cuarta semana de temporada regular de la NFL y lo hace con un partidazo divisional. Los Pittsburgh Steelers visitan Ohio para medirse a los Cleveland Browns en un juego que pondrá al ganador, como líder divisional. El juego de Thursday Night Football se llevará a cabo en el Huntington Bank Field y se podrá seguir a través de FOX y Fox One.

Tras las primeras tres semanas, los dos equipos llegan al juego de jueves por la noche con un récord ganador y ambos vienen de una victoria importante en la Semana 3. Ante esto, Steelers y Browns buscarán seguir con el buen paso y así liderar el norte de la Conferencia Americana.

Así llegan los dos equipos al TNF

Pese a que todos los equipos en la AFC Norte están igualados con un récord de 2-1, los Steelers están liderando la división gracias a su victoria ante un rival divisional, los Cincinnati Bengals. Ahora, buscarán otra victoria ante otro rival del Norte.

En sus juegos anteriores, los Steelers habían quedado a deber pues aunque vencieron a los Falcons, no tuvieron un buen desempeño y, ante los Patriots, fueron aplastados 20-3 con una de las peores actuaciones de la ofensiva de los últimos 10 años.

Aaron Rodgers, mariscal de campo de Pittsburgh Steelers, lanzando el balón en duelo ante Bengals | AP

Por su parte, los Browns han sorprendido de la mano de Deshaun Watson. Pese a que previo de la temporada, el mariscal de campo había sido abucheado, tras las últimas dos semanas, los aficionados parecen ya haberlo perdonado.

Cleveland arrancó la temporada con el pie izquierdo tras haber sido aplastados por los Jaguars, sin embargo, en los últimos dos juegos tanto la defensiva como la ofensiva han mejorado. De lado de la defensa, el equipo no ha permitido más de 20 puntos y, a la ofensiva, aunque no han sido espectaculares, han limitado los errores, llevando al equipo a dos victorias.

Jared Verse, defensivo de Cleveland, previo al partido ante los Panthers | AP

Últimos enfrentamientos directos

Al ser rivales divisionales, Browns y Steelers se enfrentan dos veces por temporada y normalmente, los Acereros suelen llevarse la victoria sumando 83 triunfos por 65 de los de Ohio. En su más reciente enfrentamiento, sin embargo, fue Cleveland quien se llevó el triunfo 13-6.

Desde 2020, los resultados entre las dos franquicias han estado muy parejas con seis triunfos para los Browns y sólo siete para los Steelers, aunque el juego más importante entre ambos, un juego de Comodín en los Playoffs del 2021, se lo terminó llevando los Browns.