Ravens-Cowboys en Río de Janeiro es el juego internacional más visto en la historia de la NFL

Todo un éxito el juego de la NFL en Brasil | AP

El duelo disputado en el Maracaná se convirtió en el juego internacional más visto en la historia de la liga, con una audiencia promedio cercana a los 30 millones de espectadores

El duelo entre Baltimore Ravens y Dallas Cowboys en Río de Janeiro rompió el récord de audiencia para un partido internacional de la NFL, luego de registrar un promedio de 29.9 millones de espectadores en CBS. La transmisión llegó a superar los 30 millones durante los minutos finales.

El encuentro, disputado el domingo en el estadio Maracaná, también tuvo todos los ingredientes para mantener al público frente a la televisión. Baltimore consiguió una dramática victoria de 34-31 sobre Dallas con un gol de campo de 56 yardas de Tyler Loop en la última jugada.

Río se convierte en escenario histórico para la NFL

La audiencia registrada por CBS convirtió al partido entre Ravens y Cowboys en el encuentro internacional más visto en la historia de la NFL. El momento de mayor audiencia llegó precisamente en los instantes finales, cuando Loop conectó el intento que le dio el triunfo a Baltimore.

Baltimore y Dallas ofrecieron un gran encuentro en Brasil | AP

El número también superó ampliamente las cifras de los anteriores partidos disputados en Brasil. El encuentro entre San Francisco 49ers y Los Angeles Rams en Australia, así como el Chiefs-Chargers del año pasado en Brasil, promediaron 18.5 millones de espectadores en Estados Unidos.

Un partido que respondió dentro y fuera del campo

El Ravens-Cowboys fue además el primer partido de temporada regular de la NFL celebrado en Río de Janeiro y el tercero de la liga en Brasil, después de los encuentros disputados en São Paulo en 2024 y 2025. El Maracaná recibió a 72 mil 792 aficionados para el histórico compromiso.

Tyler Loop, pateador de Ravens, festejando tras victoria ante Cowboys | AP

Sobre el terreno de juego, Baltimore llegó a estar abajo 10-0 y posteriormente 28-24, pero reaccionó en los últimos minutos para quedarse con el triunfo. Lamar Jackson lanzó para 186 yardas y dos touchdowns, además de aportar 50 yardas por tierra.

La NFL todavía tendrá siete partidos internacionales más durante la temporada 2026, incluyendo compromisos en Londres, Madrid, Múnich, París y Ciudad de México. El récord establecido en Río refleja el alcance que ha adquirido la expansión internacional de la liga.