El futbolista brasileño estuvo presente en el Maracaná

El futbol y la NFL se encontraron en una noche especial en Río de Janeiro, donde Neymar Jr. fue uno de los invitados destacados previo al enfrentamiento entre los Baltimore Ravens y los Dallas Cowboys.

El jugador del Santos FC acudió al Estadio Maracaná acompañado por su esposa, Bruna Biancardi, y disfrutó del espectáculo desde una zona exclusiva. Durante su presencia en el inmueble, Neymar recibió un regalo especial por parte de la "Estrella Solitaria".

La camiseta personalizada de Neymar

Ney recibió una camiseta personalizada del equipo texano. El jersey llevó el número 26 en la espalda, detalle que llamó especialmente la atención del futbolista brasileño, quien posteriormente presumió la prenda a través de sus redes sociales.

El atacante del Santos tuvo la oportunidad de vivir de cerca la experiencia de un partido de la NFL en territorio brasileño. Desde la Zona VIP del Maracaná, Neymar siguió los acontecimientos previos al encuentro y compartió parte de la jornada junto a Biancardi.

Neymar en el Maracaná con el jersey de los Cowboys | X:@dallascowboys

La presencia del brasileño no pasó desapercibida entre los aficionados que se dieron cita en el histórico estadio. Neymar es una de las figuras deportivas más reconocidas de Brasil y su aparición en un evento de la NFL generó una combinación poco habitual entre dos de los deportes con mayor impacto internacional.

¿Se llevó el protagonismo?

Uno de los momentos más llamativos ocurrió cuando Neymar bajó hasta la cancha para mostrar públicamente el jersey que recibió. Con la camiseta de los Cowboys puesta y el número 26 visible, el futbolista posó para las cámaras antes del inicio del partido.

Neymar tuvo sus primeros minutos con Brasil en 2026 | AP

Posteriormente, Neymar compartió imágenes de la camiseta personalizada con sus seguidores en redes sociales, dejando constancia del obsequio recibido por parte de la franquicia de Dallas. El detalle se convirtió en uno de los momentos más comentados de su visita al Maracaná.

Todo esto mientras Cowboys se enfrentaron a los Ravens quienes llegaron a territorio brasileño con una derrota y una victoria dejando un partido muy cerrado al menos hasta los últimos minutos.