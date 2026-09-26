Dak necesita una victoria ante Baltimore para igualar a Roger Staubach y en el segundo lugar con más victorias en la historia de Dallas

Dak Prescott tendrá este domingo una nueva oportunidad para seguir haciendo historia con los Dallas Cowboys, cuando enfrente a los Baltimore Ravens en un partido especial que se disputará en el estadio Maracaná de Brasil.

El quarterback de Dallas llegará al encuentro con 84 victorias como titular y buscará conseguir la número 85 para igualar a Roger Staubach, quien terminó su carrera con 85 triunfos y ocupa el segundo lugar de la franquicia.

Dak Prescott con los Cowboys | AP

Prescott, cada vez más cerca de las grandes leyendas

Una victoria ante Baltimore permitiría a Prescott empatar a Staubach en el segundo puesto de la lista, mientras que el liderato histórico pertenece a Troy Aikman, quien consiguió 94 durante su trayectoria con los Cowboys.

La marca representa otro paso en el ascenso de Prescott dentro de los registros históricos de Dallas, pues el pasador ha ido superando uno a uno varios de los récords que pertenecieron durante años a otras grandes figuras.

Marcus Mariota y Dak Prescott en la Semana 2 de la NFL 2026 | AP

Quarterbacks con más victorias en la historia de Cowboys

Troy Aikman — 94 victorias

Roger Staubach — 85 victorias

Dak Prescott — 84 victorias

Tony Romo — 78 victorias

Danny White — 62 victorias

La semana pasada, Prescott también metió su nombre en la de historia al convertirse en el líder en pases de touchdown, luego de superar las 248 anotaciones de Tony Romo y llegar a 249.

Un récord más de Prescott a la bolsa

Dak Prescott, QB de Dallas Cowboys | AP

Dak ya posee las marcas de la franquicia en pases completos, intentos de pase, yardas aéreas y touchdowns, por lo que cada nuevo logro estadístico lo acerca todavía más a consolidarse como el quarterback con los principales registros ofensivos de Dallas.