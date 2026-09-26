Dak Prescott tendrá este domingo una nueva oportunidad para seguir haciendo historia con los Dallas Cowboys, cuando enfrente a los Baltimore Ravens en un partido especial que se disputará en el estadio Maracaná de Brasil.
El quarterback de Dallas llegará al encuentro con 84 victorias como titular y buscará conseguir la número 85 para igualar a Roger Staubach, quien terminó su carrera con 85 triunfos y ocupa el segundo lugar de la franquicia.
Prescott, cada vez más cerca de las grandes leyendas
Una victoria ante Baltimore permitiría a Prescott empatar a Staubach en el segundo puesto de la lista, mientras que el liderato histórico pertenece a Troy Aikman, quien consiguió 94 durante su trayectoria con los Cowboys.
La marca representa otro paso en el ascenso de Prescott dentro de los registros históricos de Dallas, pues el pasador ha ido superando uno a uno varios de los récords que pertenecieron durante años a otras grandes figuras.
Quarterbacks con más victorias en la historia de Cowboys
Troy Aikman — 94 victorias
Roger Staubach — 85 victorias
Dak Prescott — 84 victorias
Tony Romo — 78 victorias
Danny White — 62 victorias
La semana pasada, Prescott también metió su nombre en la de historia al convertirse en el líder en pases de touchdown, luego de superar las 248 anotaciones de Tony Romo y llegar a 249.
Un récord más de Prescott a la bolsa
Dak ya posee las marcas de la franquicia en pases completos, intentos de pase, yardas aéreas y touchdowns, por lo que cada nuevo logro estadístico lo acerca todavía más a consolidarse como el quarterback con los principales registros ofensivos de Dallas.
Sin embargo, antes que cualquier récord individual, Prescott y los Cowboys tendrán como prioridad conseguir la victoria en un escenario completamente distinto a los habituales, pues el partido se disputará en Sudamérica, dentro del histórico estadio Maracaná.