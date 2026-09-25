La transmisión de los partidos de la Semana 3 de la NFL del domingo 27 de septiembre estará disponible en México a través de televisión abierta por Canal 5, en televisión de paga por Fox Sports y ESPN, así como por las plataformas digitales de ViX, Disney+ y DAZN (NFL Game Pass). La jornada dominical llega con enfrentamientos decisivos que comienzan a perfilar a los favoritos en sus divisiones.
Jacksonville Jaguars vs New England Patriots 11:00 hrs.
Un choque directo entre dos franquicias que buscan mantener el impulso en la Conferencia Americana. Los Jaguars saltan al emparrillado como líderes de la AFC Sur, presumiendo un ataque dinámico que busca consolidar su dominio divisional.
Enfrente tendrán a unos Patriots que marchan en el segundo puesto de la AFC Este y que mostraron una versión defensiva física y disciplinada, capaz de complicarle el panorama a cualquier mariscal de campo. La batalla por el control del ritmo de juego será la clave en este compromiso.
Dallas Cowboys vs Baltimore Ravens 14:25 hrs.
El turno vespertino regala uno de los duelos interconferencia más esperados del fin de semana. Baltimore, instalado en el segundo peldaño de la muy disputada AFC Norte, llega con la necesidad de imponer su poderoso juego terrestre y la versatilidad de su ofensiva.
Por su parte, los Dallas Cowboys, ubicados en la tercera posición de la NFC Este, visitan a un rival de máxima exigencia con la urgencia de dar un golpe de autoridad que valide sus aspiraciones de postemporada y corrija las imprecisiones mostradas en sus previas presentaciones.
Sunday Night Football: Denver Broncos vs Los Angeles Rams 18:20 hrs.
El escenario estelar del domingo por la noche enfrenta a dos escuadras que se ubican en la tercera casilla de sus respectivos sectores: los Denver Broncos en la AFC Oeste y Los Angeles Rams en la NFC Oeste.
Denver busca aprovechar el escenario nacional para demostrar la evolución de su sistema ofensivo y la solidez de su secundaria, mientras que los Rams confían en el talento de sus piezas estelares al ataque para hacer valer la localía en un duelo de pronóstico reservado donde el margen de error será mínimo.
Dónde ver todos los partidos del Sunday Football Semana 3
Jacksonville Jaguars vs New England Patriots | DAZN (NFL Game Pass).
New York Giants vs Tennessee Titans | DAZN (NFL Game Pass).
Washington Commanders vs. Seattle Seahawks | DAZN (NFL Game Pass).
Detroit Lions vs New York Jets | DAZN (NFL Game Pass).
Cleveland Browns vs Carolina Panthers | DAZN (NFL Game Pass).
Miami Dolphins vs Kansas City Chiefs | DAZN (NFL Game Pass).
Buffalo Bills vs Los Angeles Chargers | DAZN (NFL Game Pass).
Indianapolis Colts vs Houston Texans | DAZN (NFL Game Pass).
San Francisco 49ers vs Arizona Cardinals | 14:05 horas | DAZN (NFL Game Pass).
Tampa Bay Buccaneers vs Minnesota Vikings | 14:05 horas | DAZN (NFL Game Pass).
New Orleans Saints vs Las Vegas Raiders | 14:25 horas | DAZN (NFL Game Pass).
Dallas Cowboys vs Baltimore Ravens | 14:25 horas | DAZN (NFL Game Pass).