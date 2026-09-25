Dónde ver el Sunday Night Football y la Semana 3 de la NFL: Horarios, canales de transmisión y partidos destacados

Josh Palmer, receptor de los Bills, celebrando anotación en la Semana 2 de NFL | AP

Llega la tercera fecha de la temporada de la NFL con duelos de alta exigencia

La transmisión de los partidos de la Semana 3 de la NFL del domingo 27 de septiembre estará disponible en México a través de televisión abierta por Canal 5, en televisión de paga por Fox Sports y ESPN, así como por las plataformas digitales de ViX, Disney+ y DAZN (NFL Game Pass). La jornada dominical llega con enfrentamientos decisivos que comienzan a perfilar a los favoritos en sus divisiones.

Jacksonville Jaguars vs New England Patriots 11:00 hrs.

Un choque directo entre dos franquicias que buscan mantener el impulso en la Conferencia Americana. Los Jaguars saltan al emparrillado como líderes de la AFC Sur, presumiendo un ataque dinámico que busca consolidar su dominio divisional.

Jugadores de los Patriots celebrando anotación en la Semana 1 de la NFL 2026 | AP

Enfrente tendrán a unos Patriots que marchan en el segundo puesto de la AFC Este y que mostraron una versión defensiva física y disciplinada, capaz de complicarle el panorama a cualquier mariscal de campo. La batalla por el control del ritmo de juego será la clave en este compromiso.

Dallas Cowboys vs Baltimore Ravens 14:25 hrs.

El turno vespertino regala uno de los duelos interconferencia más esperados del fin de semana. Baltimore, instalado en el segundo peldaño de la muy disputada AFC Norte, llega con la necesidad de imponer su poderoso juego terrestre y la versatilidad de su ofensiva.

Baltimore Ravens | AP

Por su parte, los Dallas Cowboys, ubicados en la tercera posición de la NFC Este, visitan a un rival de máxima exigencia con la urgencia de dar un golpe de autoridad que valide sus aspiraciones de postemporada y corrija las imprecisiones mostradas en sus previas presentaciones.

Sunday Night Football: Denver Broncos vs Los Angeles Rams 18:20 hrs.

El escenario estelar del domingo por la noche enfrenta a dos escuadras que se ubican en la tercera casilla de sus respectivos sectores: los Denver Broncos en la AFC Oeste y Los Angeles Rams en la NFC Oeste.

La ofensiva de Rams se lució ante Giants | AP

Denver busca aprovechar el escenario nacional para demostrar la evolución de su sistema ofensivo y la solidez de su secundaria, mientras que los Rams confían en el talento de sus piezas estelares al ataque para hacer valer la localía en un duelo de pronóstico reservado donde el margen de error será mínimo.

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