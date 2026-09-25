La infracción se ha oficializado recientemente por parte de las autoridades

La NFL multó al fullback All-Pro de los 49ers de San Francisco, Kyle Juszczyk, por lo que consideró una celebración “ofensiva”, similar a una que había hecho durante varios años sin problemas.

Juszczyk recibió una multa de 14.926 dólares después de imitar que bebía una bebida tras una recepción en el tercer cuarto de la victoria de San Francisco sobre los Dolphins de Miami el domingo.

La liga escribió en la carta de la multa a Juszczyk, obtenida por The Associated Press: “Su imitación de beberse una cerveza de un trago constituyó una demostración ofensiva y podría interpretarse razonablemente como de mal gusto”. “Se espera que los jugadores se comporten de una manera que refleje positivamente el juego y sea coherente con los estándares de deportividad de la NFL”.

Kyle Juszczyk anota un touchdown

Juszczyk, cuyo apodo es “Juice”, ha hecho una versión de esa celebración a lo largo de su carrera en San Francisco como respuesta a los aficionados de los 49ers que corean su apodo después de recepciones u otras jugadas importantes.

“No sé cómo decirlo de otra manera. No estaba bebiendo cerveza en mi celebración. Creo que todos ustedes saben que mi apodo es Juice. Tengo Juice en mis protecciones. El estadio grita ‘Juice’ cuando atrapo el balón. Cuando celebro, celebro bebiendo jugo, y ha sido así durante años. Así que me sorprendió tanto como a cualquiera cuando recibí una multa esta semana”, señaló Juszczyk el jueves.

Brock Purdy, mariscal de campo de los San Francisco 49ers, en juego ante los Miami Dolphins| AP

ESPN informó primero sobre la multa

Juszczyk comentó que al principio pensó que el entrenador Kyle Shanahan estaba bromeando cuando le habló de la multa y espera que se la retiren después de su apelación la próxima semana.

La NFL ha prometido endurecer las sanciones contra las celebraciones esta temporada y Juszczyk no fue el único jugador multado esta semana. Juszczyk señaló que le dijeron que otros seis jugadores recibieron multas. Entre ellos están los receptores de Cincinnati Ja’Marr Chase y Tee Higgins, y Chase indicó que a ambos les descontaron dinero por su nueva celebración del “codo del pueblo”.

Chase insistió en que la celebración del “codo del pueblo”, que consiste en agarrarse el codo derecho con la mano izquierda y lanzar el brazo derecho hacia adelante, no es el tipo de humor subido de tono que otros han hecho parecer en redes sociales, y que simplemente están creando una nueva forma de señalar un primer down.

Kyle Shanahan, entrenador en jefe de San Francisco 49ers | AP

Juszczyk dijo que no recuerda qué les dijeron a los jugadores sobre el endurecimiento de medidas durante la pretemporada, pero que nunca habría pensado que se aplicaría a su celebración de toda la vida.

Los compañeros de Juszczyk están divertidos con la situación, y el ala cerrada George Kittle dijo que su nuevo apodo será “Beer” en lugar de “Juice”.

El propio Juszczyk se lo tomó con humor. Antes de hablar con los medios, puso un recipiente en el estante de su casillero envuelto en papel blanco y con la frase “NOT BEER” escrita. También tenía una imagen de una cajita de jugo con su número de uniforme 44 visible.

“La otra parte de esto es que ni siquiera bebo cerveza. Tal vez bebo como cinco veces al año en la temporada baja. Por lo general es con George porque me presiona”, manifestó Juszczyk.

George Kittle festeja anotación con 49ers | AP

Juszczyk ha sido el nominado de los 49ers al Premio Art Rooney por deportividad durante las últimas seis temporadas. Las únicas multas que había tenido antes fueron por uso ilegal del casco y bloqueos bajos. Juszczyk fue multado con 20.033 dólares por uso ilegal del casco en la Semana 1 y también apelará esa sanción la próxima semana.