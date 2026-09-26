El duelo entre Ravens y Cowboys tendrá un ingrediente especial con sabor a futbol en las tribunas del Maracaná

La NFL tendrá este domingo una imagen poco habitual en sus partidos, pues durante el encuentro entre Baltimore Ravens y Dallas Cowboys se desplegará en las tribunas del Maracaná un espectacular tifo con las figuras de Lamar Jackson y Dak Prescott.

La iniciativa busca llevar al partido una pequeña muestra de la cultura futbolera de Brasil, aprovechando que el duelo se disputará por primera vez en el histórico estadio de Río de Janeiro.

Otra perspectiva del tifo preparado para este domingo de NFL | Especial

Un tifo al más puro estilo futbolero

Un tifo es una enorme composición visual que los aficionados despliegan en las gradas para acompañar a su equipo, una tradición especialmente arraigada en los estadios de Sudamérica y Europa.

Estas expresiones suelen incluir grandes imágenes, mensajes, escudos o referencias a la identidad de un club, convirtiendo las tribunas en un enorme lienzo durante momentos especiales de los partidos.

Para el duelo de la NFL, el tifo tendrá como protagonistas a Lamar Jackson y Dak Prescott, los quarterbacks que encabezarán a Ravens y Cowboys en este histórico encuentro en territorio brasileño.

Promete haber gran ambiente en el juego de Ravens vs Cowboys | @clarencehilljr

Río de Janeiro también será protagonista para la NFL

La composición llevará la leyenda “Rio también juega” y combinará las figuras de ambos jugadores con algunos de los símbolos más reconocibles de la ciudad, como el estadio Maracaná, el Cristo Redentor y el Pan de Azúcar.

Este último es un monolito de granito y cuarzo situado en la entrada de la bahía de Guanabara, en el barrio de Urca, y es uno de los grandes referentes turísticos de Río de Janeiro.

El encuentro entre Baltimore y Dallas será apenas el segundo partido internacional de la NFL este 2026, después del compromiso disputado en Australia durante la Semana 1, y marcará además el debut de Río de Janeiro como sede de un partido de la liga.

Dak Prescott en el juego de Semana 2 de los Dallas Cowboys | AP