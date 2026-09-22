El veterano se une a los Niners para ayudar ante las múltiples lesiones

Un nuevo refuerzo para los 49ers. Luego de que se confirmara la lesión de De'Zhaun Stribling por al menos cuatro semanas más, San Francisco ha decidido mejorar su ataque aéreo con la llegada del veterano Brandin Cooks. El receptor de 32 años se une ahora a un cuerpo de receptores que parecía contar sólo con Deebo Samuel Sr. y Jordan Watkins.

Previo al inicio de temporada, el ataque aéreo de los Niners apuntaba a ser uno de los mejores de la liga tras las contrataciones de Mike Evans y Christian Kirk, quienes se unían a un grupo que ya contaba con Brandon Aiyuk, Deebo Samuel Sr (regresó este torneo), Jordan Watkins, el novato De'Zhaun Stribling y Demarcus Robinson así como George Kittle. Sin embargo, cinco de estos jugadores apuntan a perderse algunos partidos a lo largo de la temporada.

Ante las recientes lesiones, los San Francisco 49ers han llegado a un acuerdo para incorporar al receptor veterano Brandin Cooks a su equipo de prácticas, según informó Adam Schefter. La intención inicial es que el jugador se ponga al día con el sistema del equipo antes de ser activado para los partidos.

Brandin Cooks firmó contrato con los San Francisco 49ers | AFP

Un veterano con amplio recorrido en la NFL

Brandin Cooks llega a los Niners con un amplio recorrido por la liga. El WR fue seleccionado en la primera ronda del Draft del 2014 por los New Orleans Saints. Tras tres años con el equipo, el receptor brincó de equipos pasando por Nueva Inglaterra, Los Rams, y Houston hasta que hace tres años fichó con Dallas donde tuvo un buen paso complementando a CeeDee Lamb.

Tras no renovar con Dallas, el receptor regresó a Nueva Orleans en 2025, pero fue cortado en noviembre tras solicitar su liberación, uniéndose posteriormente a los Buffalo Bills por el resto de esa campaña. Con los Bills, tan sólo registró 5 recepciones para 114 yardas y ninguna anotación.

Brandin Cooks jugando con los Buffalo Bills en la temporada 2025 | AP

Durante su breve etapa en Buffalo, Cooks fue protagonista de una jugada controvertida que resultó decisiva en la eliminación de los Bills. En un partido de la ronda divisional contra los Denver Broncos, un pase largo de Josh Allen en tiempo extra pareció ser atrapado por Cooks, pero el balón le fue arrebatado al caer.

La jugada fue finalmente dictaminada como una intercepción del esquinero de los Broncos, Ja'Quan McMillian. Los Bills no volvieron a tener posesión del balón y el entonces entrenador Sean McDermott expresó enérgicamente su descontento con el arbitraje tras el encuentro.

En sus 12 temporadas en la NFL, acumula 734 recepciones para 9.811 yardas y un total de 62 touchdowns. Ahora, los Niners esperan que el veterano pueda complementar a sus receptores y aportar con unas cuantas recepciones y ayudarlos a ganar partidos.