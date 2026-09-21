El corredor de San Francisco llegó a la histórica cifra durante la victoria 35-13 sobre Miami Dolphins

Christian McCaffrey escribió un nuevo capítulo en su carrera durante la Semana 2 de la NFL, al alcanzar los 100 touchdowns en la victoria de los San Francisco 49ers por 35-13 sobre Miami Dolphins. El corredor necesitó apenas 114 partidos para conseguirlo.

El histórico centenar llegó con dos anotaciones terrestres de una yarda, ambas fundamentales para que San Francisco tomara el control del encuentro. McCaffrey se convirtió así en el cuarto jugador más rápido de la era del Super Bowl en alcanzar los 100 touchdowns.

Christian McCaffrey esquiva una tacleada ante Miami | AP

McCaffrey se codea con las leyendas

Solamente LaDainian Tomlinson, Emmitt Smith y Shaun Alexander habían alcanzado los 100 touchdowns en menos partidos durante la era del Super Bowl. Además, McCaffrey se unió a Marshall Faulk y Randy Moss como los únicos jugadores con al menos 50 touchdowns para dos franquicias.

El corredor llegó a esta cifra después de construir una carrera destacada tanto con Carolina Panthers como con San Francisco. En cada franquicia suma 50 touchdowns, una marca que refleja su capacidad para mantenerse como una pieza determinante en diferentes etapas de su trayectoria.

Christian McCaffrey celebra el avance de los 49 ante los Dolphins | AP

49ers arrancan con paso perfecto

Mientras McCaffrey celebraba su hazaña, los 49ers ofrecieron una actuación dominante ante Miami y anotaron touchdowns en sus primeras cinco posesiones. Brock Purdy también tuvo una tarde sobresaliente al completar 20 de 22 pases para 287 yardas y dos anotaciones, además de conseguir un touchdown terrestre.

San Francisco llegó así a un récord de 2-0 y consiguió victorias de al menos 20 puntos en sus dos primeros encuentros, algo que nunca había logrado en la historia de la franquicia. El equipo también mostró que pudo superar el desgaste del viaje a Australia realizado para su debut.

Christian McCaffrey durante un partido de los 49ers | ESPECIAL

Para Miami, la historia fue completamente diferente: los Dolphins quedaron con marca de 0-2 y solamente consiguieron un touchdown durante el partido, un pase de 77 yardas de Malik Willis a Ryan Miller cuando el encuentro ya estaba prácticamente definido.