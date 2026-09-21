San Francisco 49ers con un arranque de 2-0 que históricamente apunta a postemporada

Los 49ers marchan con paso perfecto luego de dos juegos | AP

Los Gambusinos comenzaron la temporada 2026 con dos victorias y su historia reciente respalda la ilusión de volver a jugar en playoffs

Los San Francisco 49ers comenzaron con el pie derecho la temporada 2026 de la NFL y, tras dos semanas, ya tienen un registro de 2-0. Primero derrotaron a Los Angeles Rams por 27-7 y este domingo hicieron lo propio ante Miami Dolphins, a quienes superaron por 35-13.

Con este arranque, San Francisco suma 23 temporadas en la historia de la franquicia en las que comenzó con marca de 2-0. El dato resulta llamativo porque, de las 22 ocasiones anteriores, los 49ers lograron avanzar a la postemporada en 13 de ellas.

San Francisco 49ers consiguió su segunda victoria de la temporada ante Dolphins | AP

La historia respalda la marca de 2-0 a los 49ers

La tendencia también se ha mantenido en los años más recientes. Las últimas cinco temporadas en las que San Francisco comenzó 2-0, 2012, 2019, 2021, 2023, 2025; muestran una particularidad, en todas, el equipo llegó a los playoffs.

Ocasiones que 49ers inició con marca de 2-0

Brock Purdy, mariscal de campo de los San Francisco 49ers, en juego ante los Miami Dolphins| AP

Año Resultado final 2025 Perdió en Ronda Divisional 2023 Perdió el Super Bowl 2021 Perdió en el Campeonato de Conferencia 2019 Perdió el Super Bowl 2012 Perdió el Super Bowl 2009 No llegó a playoffs 2007 No llegó a playoffs 1998 Perdió en Ronda Divisional 1996 Perdió en Ronda Divisional 1995 Perdió en Ronda Divisional 1990 Perdió en el Campeonato de Conferencia 1989 Ganó el Super Bowl 1988 Ganó el Super Bowl 1984 Ganó el Super Bowl 1980 No llegó a playoffs 1974 No llegó a playoffs 1970 Perdió en el Campeonato de Conferencia 1967 No llegó a playoffs 1965 No llegó a playoffs 1959 No llegó a playoffs 1953 No llegó a playoffs 1953 No llegó a playoffs

De un buen inicio a jugar en enero

De esas 13 temporadas que terminaron con los 49ers en postemporada, seis también los llevaron hasta el Super Bowl: 1984, 1988, 1989, 2012, 2019 y 2023. En tres de esas ocasiones, San Francisco terminó levantando el trofeo de campeón, en las temporadas 1984, 1988 y 1989.

Evidentemente, hablar de Super Bowl después de apenas dos semanas sería demasiado precipitado, pero la NFL también se construye a partir de tendencias. San Francisco ya cumplió con una de las condiciones que históricamente le han permitido colocarse en posición de competir por un boleto a enero.

George Kittle, ala cerrada de San Francisco 49ers, en partido ante Los Angeles Rams, en Melbourne, Australia | AP