Los San Francisco 49ers comenzaron con el pie derecho la temporada 2026 de la NFL y, tras dos semanas, ya tienen un registro de 2-0. Primero derrotaron a Los Angeles Rams por 27-7 y este domingo hicieron lo propio ante Miami Dolphins, a quienes superaron por 35-13.
Con este arranque, San Francisco suma 23 temporadas en la historia de la franquicia en las que comenzó con marca de 2-0. El dato resulta llamativo porque, de las 22 ocasiones anteriores, los 49ers lograron avanzar a la postemporada en 13 de ellas.
La historia respalda la marca de 2-0 a los 49ers
La tendencia también se ha mantenido en los años más recientes. Las últimas cinco temporadas en las que San Francisco comenzó 2-0, 2012, 2019, 2021, 2023, 2025; muestran una particularidad, en todas, el equipo llegó a los playoffs.
Ocasiones que 49ers inició con marca de 2-0
Año
Resultado final
2025
Perdió en Ronda Divisional
2023
Perdió el Super Bowl
2021
Perdió en el Campeonato de Conferencia
2019
Perdió el Super Bowl
2012
Perdió el Super Bowl
2009
No llegó a playoffs
2007
No llegó a playoffs
1998
Perdió en Ronda Divisional
1996
Perdió en Ronda Divisional
1995
Perdió en Ronda Divisional
1990
Perdió en el Campeonato de Conferencia
1989
Ganó el Super Bowl
1988
Ganó el Super Bowl
1984
Ganó el Super Bowl
1980
No llegó a playoffs
1974
No llegó a playoffs
1970
Perdió en el Campeonato de Conferencia
1967
No llegó a playoffs
1965
No llegó a playoffs
1959
No llegó a playoffs
1953
No llegó a playoffs
1953
No llegó a playoffs
De un buen inicio a jugar en enero
De esas 13 temporadas que terminaron con los 49ers en postemporada, seis también los llevaron hasta el Super Bowl: 1984, 1988, 1989, 2012, 2019 y 2023. En tres de esas ocasiones, San Francisco terminó levantando el trofeo de campeón, en las temporadas 1984, 1988 y 1989.
Evidentemente, hablar de Super Bowl después de apenas dos semanas sería demasiado precipitado, pero la NFL también se construye a partir de tendencias. San Francisco ya cumplió con una de las condiciones que históricamente le han permitido colocarse en posición de competir por un boleto a enero.
Ahora el reto será sostener este comienzo durante las próximas semanas y, especialmente, evitar que las lesiones cambien el rumbo del equipo. Si los 49ers consiguen mantener saludables a sus piezas principales y continúan mostrando el nivel exhibido ante Rams y Dolphins, la historia podría volver a llevarlos a jugar en enero.