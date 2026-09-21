Los San Francisco 49ers comenzaron con el pie derecho la temporada 2026 de la NFL y, tras dos semanas, ya tienen un registro de 2-0. Primero derrotaron a Los Angeles Rams por 27-7 y este domingo hicieron lo propio ante Miami Dolphins, a quienes superaron por 35-13.

Con este arranque, San Francisco suma 23 temporadas en la historia de la franquicia en las que comenzó con marca de 2-0. El dato resulta llamativo porque, de las 22 ocasiones anteriores, los 49ers lograron avanzar a la postemporada en 13 de ellas.

San Francisco 49ers consiguió su segunda victoria de la temporada ante Dolphins | AP

La historia respalda la marca de 2-0 a los 49ers

La tendencia también se ha mantenido en los años más recientes. Las últimas cinco temporadas en las que San Francisco comenzó 2-0, 2012, 2019, 2021, 2023, 2025; muestran una particularidad, en todas, el equipo llegó a los playoffs.

Ocasiones que 49ers inició con marca de 2-0

Brock Purdy, mariscal de campo de los San Francisco 49ers, en juego ante los Miami Dolphins| AP

Año

Resultado final

2025

Perdió en Ronda Divisional

2023

Perdió el Super Bowl

2021

Perdió en el Campeonato de Conferencia

2019

Perdió el Super Bowl

2012

Perdió el Super Bowl

2009

No llegó a playoffs

2007

No llegó a playoffs

1998

Perdió en Ronda Divisional

1996

Perdió en Ronda Divisional

1995

Perdió en Ronda Divisional

1990

Perdió en el Campeonato de Conferencia

1989

Ganó el Super Bowl

1988

Ganó el Super Bowl

1984

Ganó el Super Bowl

1980

No llegó a playoffs

1974

No llegó a playoffs

1970

Perdió en el Campeonato de Conferencia

1967

No llegó a playoffs

1965

No llegó a playoffs

1959

No llegó a playoffs

1953

No llegó a playoffs

1953

No llegó a playoffs

De un buen inicio a jugar en enero

De esas 13 temporadas que terminaron con los 49ers en postemporada, seis también los llevaron hasta el Super Bowl: 1984, 1988, 1989, 2012, 2019 y 2023. En tres de esas ocasiones, San Francisco terminó levantando el trofeo de campeón, en las temporadas 1984, 1988 y 1989.

Evidentemente, hablar de Super Bowl después de apenas dos semanas sería demasiado precipitado, pero la NFL también se construye a partir de tendencias. San Francisco ya cumplió con una de las condiciones que históricamente le han permitido colocarse en posición de competir por un boleto a enero.

George Kittle, ala cerrada de San Francisco 49ers, en partido ante Los Angeles Rams, en Melbourne, Australia | AP

Ahora el reto será sostener este comienzo durante las próximas semanas y, especialmente, evitar que las lesiones cambien el rumbo del equipo. Si los 49ers consiguen mantener saludables a sus piezas principales y continúan mostrando el nivel exhibido ante Rams y Dolphins, la historia podría volver a llevarlos a jugar en enero.