¡México presente en la NFL! Mariachis entonan himno de Estados Unidos antes del Eagles vs Bears

La tradición mexicana se hizo presente en Soldier Field antes del duelo entre Philadelphia y Chicago

La cultura mexicana se hizo presente este lunes en uno de los escenarios más importantes de la NFL, luego de que un mariachi interpretó el himno nacional de Estados Unidos antes del partido de Monday Night Football entre Philadelphia Eagles y Chicago Bears en Soldier Field.

El momento se dio previo al encuentro, en el que los jugadores de ambos equipos permanecieron de pie sobre el emparrillado mientras la agrupación, vestida con los tradicionales trajes de mariachi, acompañó con sus instrumentos la interpretación de The Star-Spangled Banner, con una enorme bandera de Estados Unidos desplegada sobre el terreno de juego.

Mariachi pone el sabor mexicano en el Eagles vs Bears

Las imágenes mostraron a integrantes de Philadelphia Eagles y Chicago Bears formando sobre el campo durante la ceremonia, mientras trompetas, violines y otros instrumentos característicos del mariachi dieron un sonido diferente a uno de los actos protocolarios más tradicionales del futbol americano estadounidense.

La presentación formó parte de las actividades realizadas alrededor del Mes de la Herencia Latina, celebración a la que los Bears dedicaron su partido como locales ante Philadelphia. La propia organización de Chicago preparó diferentes elementos dentro del estadio para reconocer la presencia y la influencia de la comunidad latina.

Afición de Eagles en el Soldier Field | AP

La interpretación también generó atención por llevar uno de los géneros musicales más representativos de México a la transmisión de un Monday Night Football. ESPN resaltó la escena como un momento especial, con la ceremonia previa al kickoff convirtiéndose en una de las imágenes más llamativas de la jornada.

NFL celebra la cultura latina en Soldier Field

El encuentro de la Semana 3 de la temporada 2026 de la NFL enfrentó a unos Bears que llegaron con marca de un triunfo y una derrota ante unos Eagles que comenzaron la campaña con dos victorias, en uno de los partidos estelares de la jornada.

La presencia del mariachi se sumó a las distintas iniciativas con las que la franquicia de Chicago celebró la herencia latina durante la noche. Soldier Field contó con actividades temáticas y elementos dedicados a una comunidad que tiene una fuerte presencia en la ciudad y entre los aficionados del equipo.

Indianapolis Colts vs Houston Texans | AP