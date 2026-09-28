Philadelphia Eagles y Chicago Bears se enfrentan este lunes en el cierre de la Semana 3 de la NFL

Philadelphia Eagles y Chicago Bears protagonizarán este lunes el Monday Night Football de la Semana 3 de la NFL. El partido comenzará a las 18:15 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por ESPN desde Soldier Field.

Los Eagles llegan con marca de 2-0 y buscarán convertirse en otro de los equipos invictos de la temporada 2026. Philadelphia marcha como líder de la NFC Este.

Eagles vs Commanders en duelo de la semana 2 de 2026 | AP

¿Cómo llegan Eagles y Bears al Monday Night Football?

Philadelphia abrió la campaña con una victoria de 24-22 sobre Washington, mientras que en la Semana 2 volvió a imponerse por 24-20 ante Tennessee. Ambos resultados le permitieron mantenerse sin derrotas antes de visitar Chicago.

Los Bears, por su parte, comenzaron con una contundente victoria de 59-37 sobre Carolina, pero en su segundo encuentro cayeron 9-3 ante Minnesota. Con marca de 1-1, Chicago se ubica actualmente en la NFC Norte.

Tyson Bagent, mariscal de campo suplente de los Chicago Bears, en juego ante Vikings | AP

Eagles y Bears vuelven a encontrarse en Monday Night Football

Philadelphia ha ganado seis de los siete enfrentamientos anteriores entre ambos equipos desde 2016, contando el duelo de playoffs de enero de 2019; sin embargo, Chicago ganó el último encuentro.

Además, los Eagles han conseguido tres triunfos consecutivos como visitantes ante los Bears en Soldier Field, una racha que se remonta a 2010.

Este será además el primer Eagles-Bears en Monday Night Football desde 2016, cuando Philadelphia derrotó 29-14 a Chicago en Soldier Field. Para los Bears será su partido número 80 en la historia del MNF.

Luther Burden celebra una anotación con Chicago | Bears

Equipos con más partidos en Monday Night Football

Miami Dolphins: 91

Dallas Cowboys: 89

San Francisco 49ers: 87

Denver Broncos: 81

Pittsburgh Steelers: 80

Chicago Bears: 79

Las Vegas Raiders: 79

¿Dónde ver Eagles vs. Bears de la Semana 3 de NFL?