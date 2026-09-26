Jayden Daniels evita la cirugía y no entra a la lista de lesionados de Commanders

El mariscal de campo de Washington apunta a regresar semana a semana con una férula de protección

El quarterback de los Washington Commanders, Jayden Daniels, descartó someterse a una cirugía por la luxación en su codo izquierdo y tampoco será colocado en la lista de reservas por lesión. Tras ser evaluado por múltiples especialistas durante la semana, el cuerpo médico determinó un diagnóstico de "semana a semana", por lo que tanto el jugador como la franquicia apuntan a un regreso lo antes posible para la temporada de la NFL.

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El gerente general del equipo, Adam Peters, confirmó durante su intervención en 106.7 The Fan que la intervención quirúrgica quedó completamente descartada de momento, optando por un tratamiento conservador mediante rehabilitación, fortalecimiento y el uso de una férula protectora.

El plan de rehabilitación y la titularidad en Washington

Al evitar la lista de reservas por lesión, Daniels mantiene abiertas las opciones de retornar en un plazo menor a las cuatro semanas para enfrentar los compromisos ante Seattle Seahawks, Indianapolis Colts y New York Giants.

Jayden Daniels sufrió una serie lesión en su codo izquierdo ante Dallas | AP

Mientras el mariscal de campo estelar cumple con su proceso de recuperación, el veterano Marcus Mariota asumirá la titularidad de la ofensiva de los Commanders para el encuentro de este domingo frente a los Seahawks, en un arranque de temporada donde el equipo busca su primera victoria.

El antecedente de la lesión en el codo izquierdo

La nueva luxación ocurrió durante la derrota ante los Dallas Cowboys, justo en la última jugada de la primera mitad al intentar amortiguar una caída. Se trata del segundo incidente en la misma articulación del brazo no lanzador, luego de haber sufrido una lesión similar en la Semana 9 de la campaña anterior.

Jayden Daniels en lamento tras su lesión con los Washington Commanders | AP