VIDEO: Así fue la fuerte lesión de Jayden Daniels ante los Cowboys

Jayden Daniels salió del juego con lesión en el brazo izquierdo | AP

El quarterback de Washington tuvo que salir del partido ante Dallas después de lastimarse el mismo codo que se dislocó la temporada pasada

Jayden Daniels sufrió una lesión en el codo izquierdo durante el partido entre los Washington Commanders y Dallas Cowboys, correspondiente a la Semana 2 de la NFL. El quarterback tuvo que abandonar el campo en carrito antes del descanso.

La lesión ocurrió en la última jugada del segundo cuarto, cuando Washington intentaba anotar desde la yarda uno de Dallas con apenas tres segundos en el reloj. Daniels recibió el balón, perdió el equilibrio y utilizó su brazo izquierdo para intentar amortiguar la caída.

Jayden Daniels sufrió una serie lesión en su codo izquierdo ante Dallas | AP

Daniels vuelve a sufrir problemas en el mismo codo

El quarterback permaneció unos instantes sobre el terreno de juego antes de intentar levantarse y dirigirse hacia la banda. Sin embargo, volvió a caer y el cuerpo médico de Washington ingresó para atenderlo antes de trasladarlo en carrito.

La situación generó preocupación debido a que Daniels ya había sufrido una dislocación en ese mismo codo izquierdo durante la temporada pasada. Aquella lesión ocurrió en noviembre de 2025 frente a Seattle y provocó que se perdiera buena parte de la campaña.

Washington confirmó durante el descanso que Daniels no regresaría al partido. Marcus Mariota tomó los controles para la segunda mitad, mientras el quarterback titular observaba el encuentro desde los vestidores.

Así quedó el codo de Jayden Daniels tras su lesión | Captura

El quarterback estaba teniendo una gran actuación

Antes de abandonar el encuentro, Daniels estaba siendo uno de los protagonistas de Washington ante Dallas. Había completado 11 de 17 pases para 96 yardas y una anotación, además de sumar 69 yardas por tierra en siete acarreos.

El quarterback incluso había participado en una ofensiva que llevó a los Commanders hasta la yarda uno de Dallas. Sin embargo, el equipo no consiguió convertir la oportunidad en puntos antes del descanso y terminó la primera mitad abajo 17-10.

Por ahora, el diagnóstico definitivo y el tiempo de recuperación de Daniels dependerán de los estudios médicos que se realicen después del encuentro. La principal preocupación está relacionada con que se trata nuevamente del codo izquierdo que ya había sufrido una lesión importante.