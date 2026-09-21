Caleb Williams mantiene en incertidumbre a los Chicago Bears de cara a la Semana 3 de la temporada de la NFL. El quarterback abandonó con dolor la derrota frente a Minnesota Vikings por una lesión en el tendón de la corva y su presencia para el próximo partido todavía no está garantizada.
Ben Johnson, entrenador en jefe de Chicago, explicó que la evolución de Williams será evaluada semana a semana y evitó establecer un periodo específico para su regreso. Sin embargo, el coach señaló que los resultados de la resonancia magnética realizada este lunes fueron "algo alentadores".
¿Caleb Williams podrá jugar contra Eagles?
"Parece que será algo de semana a semana. Ahora mismo está explorando todas las opciones a su alcance para retomar el rumbo. Ya veremos cómo resulta. Esto es lo que sé: este tipo es un poco diferente a la mayoría de la gente. Lo dije anoche y lo reitero. Se recupera, y ya lo ha hecho antes, mucho más rápido de lo que la gente imagina, así que no voy a fijar un plazo. Iremos semana a semana. Va a afrontar esto con todo lo que sabe", declaró Johnson.
Al ser cuestionado específicamente sobre la posibilidad de que Williams esté disponible el próximo lunes por la noche frente a Philadelphia Eagles, el entrenador no descartó ese escenario. No obstante, también reconoció que existe la posibilidad de que el quarterback se pierda tiempo debido a la lesión.
Mientras Williams continúa con su recuperación, Chicago deberá preparar una alternativa para enfrentar a Philadelphia. Tyson Bagent aparece como la principal opción para tomar los controles de la ofensiva en caso de que el titular no consiga recuperarse a tiempo para el Monday Night Football.
Tyson Bagent se prepara como alternativa de Bears
Johnson expresó su confianza en Bagent y destacó el tiempo de trabajo que ha tenido con el quarterback. "Me preocuparía mucho más si no lleváramos un año y medio juntos, y si no los hubiera visto entrenar todos los días. Hemos tenido muchas repeticiones durante el campamento de entrenamiento y la pretemporada", señaló.
El entrenador también recordó la experiencia previa de Bagent en partidos de temporada regular. "Si se concreta, tengo mucha confianza en sus capacidades, y nuestro equipo también. Ha ganado partidos en el pasado. Confiamos plenamente en que ambos pueden cumplir con su cometido si llega el momento", agregó.