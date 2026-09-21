Ben Johnson calificó como alentadores los primeros estudios del quarterback, aunque Chicago contempla recurrir a Tyson Bagent para el Monday Night Football

Caleb Williams mantiene en incertidumbre a los Chicago Bears de cara a la Semana 3 de la temporada de la NFL. El quarterback abandonó con dolor la derrota frente a Minnesota Vikings por una lesión en el tendón de la corva y su presencia para el próximo partido todavía no está garantizada.

Ben Johnson, entrenador en jefe de Chicago, explicó que la evolución de Williams será evaluada semana a semana y evitó establecer un periodo específico para su regreso. Sin embargo, el coach señaló que los resultados de la resonancia magnética realizada este lunes fueron "algo alentadores".

Caleb Williams a punto de lanzar un pase en el juego de los Bears contra los Vikings | AP

¿Caleb Williams podrá jugar contra Eagles?

"Parece que será algo de semana a semana. Ahora mismo está explorando todas las opciones a su alcance para retomar el rumbo. Ya veremos cómo resulta. Esto es lo que sé: este tipo es un poco diferente a la mayoría de la gente. Lo dije anoche y lo reitero. Se recupera, y ya lo ha hecho antes, mucho más rápido de lo que la gente imagina, así que no voy a fijar un plazo. Iremos semana a semana. Va a afrontar esto con todo lo que sabe", declaró Johnson.

Al ser cuestionado específicamente sobre la posibilidad de que Williams esté disponible el próximo lunes por la noche frente a Philadelphia Eagles, el entrenador no descartó ese escenario. No obstante, también reconoció que existe la posibilidad de que el quarterback se pierda tiempo debido a la lesión.

Mientras Williams continúa con su recuperación, Chicago deberá preparar una alternativa para enfrentar a Philadelphia. Tyson Bagent aparece como la principal opción para tomar los controles de la ofensiva en caso de que el titular no consiga recuperarse a tiempo para el Monday Night Football.

Caleb Williams sale lesionado con los Bears | AP

Tyson Bagent se prepara como alternativa de Bears

Johnson expresó su confianza en Bagent y destacó el tiempo de trabajo que ha tenido con el quarterback. "Me preocuparía mucho más si no lleváramos un año y medio juntos, y si no los hubiera visto entrenar todos los días. Hemos tenido muchas repeticiones durante el campamento de entrenamiento y la pretemporada", señaló.

El entrenador también recordó la experiencia previa de Bagent en partidos de temporada regular. "Si se concreta, tengo mucha confianza en sus capacidades, y nuestro equipo también. Ha ganado partidos en el pasado. Confiamos plenamente en que ambos pueden cumplir con su cometido si llega el momento", agregó.