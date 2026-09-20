El quarterback de Chicago tuvo que ser ayudado para abandonar el campo durante el partido ante los Vikings

La llamada “Maldición de Madden” volvió a aparecer en la conversación, después de que Caleb Williams tuviera que abandonar el campo por una aparente lesión durante el último cuarto del partido entre los Chicago Bears y Minnesota Vikings.

El quarterback de los Bears necesitó ayuda para salir del terreno de juego después de la aparente lesión, aunque el hecho de que sea considerada parte de la llamada maldición depende de una creencia popular entre los seguidores de la NFL.

Caleb Williams a punto de lanzar un pase en el juego de los Bears contra los Vikings | AP

¿Qué es la Maldición de Madden?

La denominada “Maldición de Madden” es una leyenda que señala que los jugadores elegidos para protagonizar la portada del videojuego suelen sufrir lesiones importantes o experimentar una caída considerable en su rendimiento durante la temporada posterior.

Uno de los primeros ejemplos que suelen mencionarse es Garrison Hearst, quien apareció en Madden 99. El corredor sufrió una grave lesión de tobillo durante los playoffs de aquella temporada.

Otro caso recordado es el de Shaun Alexander, protagonista de Madden 07. Después de una temporada en la que fue nombrado MVP y de firmar un importante contrato, sufrió una lesión en el pie y posteriormente no volvió a alcanzar el mismo nivel de rendimiento.

Shaun Alexander, protagonista de Madden 07 | CAPTURA DE PANTALLA

También aparece Brett Favre, quien fue portada de Madden 09. Durante su etapa con los New York Jets tuvo una temporada complicada, marcada por problemas físicos y un número elevado de intercepciones.

Por último, Peyton Hillis protagonizó Madden 12 después de convertirse en una de las grandes sorpresas de los Cleveland Browns. Posteriormente tuvo problemas de lesiones y perdió protagonismo en la NFL.

Williams fue elegido para aparecer en la portada de Madden 27, por lo que su lesión, ocurrida apenas con la temporada comenzando, rápidamente provocó que se recordara la famosa superstición relacionada con el videojuego.