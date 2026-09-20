Dónde ver Miami Dolphins vs San Francisco 49ers: horario y canales de la Semana 2 de la NFL 2026 | RÉCORD

Los Niners buscarán mantener el paso ganador después de imponerse a Los Angeles Rams en el histórico partido disputado en Australia

San Francisco 49ers y Miami Dolphins se enfrentarán este domingo 20 de septiembre en el Levi's Stadium, como parte de la Semana 2 de la Temporada 2026 de la NFL. El encuentro comenzará a las 14:25 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse a través de FOX +, FOX ONE y DAZN.

Los Niners llegarán a su primer compromiso en casa después de comenzar la campaña con una victoria sobre Los Angeles Rams en Australia. San Francisco intentará colocar su marca en 2-0 y mantenerse en la pelea dentro de una NFC Oeste en la que Seattle Seahawks y Arizona Cardinals también comenzaron con triunfo.

El equipo de la bahía dejó buenas sensaciones especialmente del lado defensivo durante su presentación. Tras una primera mitad cerrada, San Francisco encontró dos touchdowns en la segunda parte y limitó a los Rams a solamente siete puntos para asegurar su primera victoria de la temporada.

George Kittle, ala cerrada de San Francisco 49ers, en partido ante Los Angeles Rams, en Melbourne, Australia | AP

San Francisco recuperó piezas importantes para la temporada

Otro aspecto positivo para los 49ers fue el regreso de jugadores importantes. Christian McCaffrey terminó su primer encuentro con 68 yardas en 10 acarreos, mientras que George Kittle registró dos recepciones para 12 yardas en su vuelta a la actividad.

Nick Bosa también regresó a la defensiva de San Francisco. Aunque no consiguió capturas ante Los Angeles, el defensivo logró generar presión sobre Matthew Stafford y volvió a formar parte de una unidad que tuvo un papel importante en la victoria de la Semana 1.

Jugadores de 49ers celebrando entrega de balón ante los Rams | AP

¿Miami Dolphins podrá reaccionar ante los 49ers?

Miami, por su parte, llegará a California después de comenzar una nueva etapa bajo el mando de Jeff Hafley. Los Dolphins atraviesan un proceso de renovación después de varias temporadas sin conseguir los resultados esperados y arrancaron la campaña con una derrota frente a Las Vegas Raiders.

Uno de los puntos a seguir será la ofensiva de Miami. Kirk Cousins lanzó para 160 yardas, tres touchdowns y dos intercepciones en su presentación, mientras que Malik Willis superó las 200 yardas aéreas, aunque también sufrió una intercepción.

Malik Willis, mariscal de campo de los Miami Dolphins, bajo presión ante Maxx Crosby, en la Semana 1 de la Temporada 2026 de la NFL | AP

¿Cuándo y dónde ver 49ers vs Dolphins?