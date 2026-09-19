El ala cerrada de San Francisco quedó fuera del reporte de lesionados después de superar las molestias en el tendón de Aquiles

George Kittle estará disponible para los San Francisco 49ers en su enfrentamiento de la Semana 2 contra los Miami Dolphins. El ala cerrada recibió el alta médica después de superar las molestias que arrastraba en el tendón de Aquiles y quedó fuera del reporte de lesionados.

Kittle participó sin limitaciones en el entrenamiento del viernes 18 de septiembre, una señal positiva para San Francisco de cara a su segundo compromiso de la temporada. Tras completar la práctica, el equipo eliminó su nombre del informe de lesionados, por lo que podrá tener actividad ante Miami.

El jugador ya había regresado al campo durante el partido de la primera semana contra Los Angeles Rams, aunque su participación fue limitada y únicamente disputó algunos snaps. Ahora, con una semana más de trabajo y sin designación por lesión, Kittle podrá volver a estar disponible para la ofensiva de los Niners.

George Kittle, ala cerrada de San Francisco 49ers, en conferencia de prensa en Melbourne, Australia | AP

George Kittle avanza en su recuperación

Kittle fue activado de la lista de jugadores físicamente incapacitados (PUP) el pasado 23 de agosto y posteriormente comenzó a incrementar su carga de trabajo. Su regreso se produjo después de varios meses de rehabilitación por la rotura del tendón de Aquiles derecho que sufrió durante los Playoffs de la temporada anterior.

La lesión ocurrió el 11 de enero durante el enfrentamiento contra los Philadelphia Eagles. Desde entonces, el ala cerrada se mostró optimista sobre sus posibilidades de regresar rápidamente y aseguró que no esperaba perderse una parte significativa de la temporada 2026.

George Kittle, ala cerrada de San Francisco 49ers, en partido ante Los Angeles Rams, en Melbourne, Australia | AP

¿Qué cambia para 49ers con el regreso de Kittle?

Kittle también explicó durante su recuperación que consideraba favorable que la rotura se hubiera producido en una zona alta del tendón, debido a que esa ubicación podía favorecer la circulación sanguínea durante el proceso de rehabilitación.

Aunque el ala cerrada ya sumó algunos snaps frente a Rams, el duelo contra Miami representa otro paso en su regreso a la actividad. Haber completado el entrenamiento del viernes sin limitaciones permitirá a Kyle Shanahan contar nuevamente con una de sus opciones para la ofensiva.