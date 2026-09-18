Josh Allen celebrando con su entrenador en Jefe, Joe Brady tras una anotación ante los Lions | AP

Josh Allen sigue con nivel MVP y esta vez se impuso ante una endeble defensa de Detroit

Los Buffalo Bills dieron un golpe de autoridad en la Semana 2 de la NFL 2026. Cuatro días después de superar a uno de los candidatos a playoffs de la Conferencia Americana en los Texans, Josh Allen y compañía regresó a casa para no sólo vencer, sino que aplastar a uno de los candidatos a postemporada de la Conferencia Nacional en Detroit.

El mariscal de campo, tal y como lo ha sido desde que llegó al equipo neoyorquino, fue la gran figura. Allen fue responsable de las seis anotaciones de su equipo al anotar por tierra en dos ocasiones y lanzar otros tres pases de anotación.

Esta fue, la séptima ocasión que Josh Allen termina un partido con cinco o más anotaciones totales. La última vez que logró esta hazaña se dio la temporada pasada cuando logró tres pases de anotación y tres acarreos a la zona prometida en la victoria de 44-32 ante los Tampa Bay Buccaneers.

Josh Allen llevando el balón por tierra ante los Lions | AP

Arranque aplanador

La primera mitad fue prácticamente perfecta para la ofensiva de los Bills. En cinco series ofensivas, cuatro veces pudieron anotar siete puntos, tomando una ventaja de 21 puntos en un momento del juego.

La ofensiva de Detroit logró responder previo al medio tiempo y puso 10 puntos antes del descanso para que el juego se fuera 27-10, una ventaja a la que Detroit no pudo sobreponerse pese a lograr sumar 31 puntos.

Jugadores de los Bills celebrando anotación ante los Lions | AP

Lions soñaron con la remontada

Detroit ha vivido dos semanas completamente opuestas. En su debut en la temporada, dejaron ir una ventaja de 21 puntos ante los Saints, pero lograron llevarse el triunfo en tiempo extras. Esta vez, lograron recortar distancia ante los Bills hasta ponerse a sólo siete puntos pero al final no lograron remontar.

Goff tuvo un juego de altibajos pero logró terminar el juego con 327 yardas y cuatro pases de anotación pero sus cuatro series ofensivas que terminaron en despejes fueron la diferencia entre la victoria y la derrota.

Amon-Ra St.Brown también tuvo un juego destacado al registrar 8 recepciones para 142 yardas y dos anotaciones pero no fueron suficiente para que pudieran evitar la caída.

Amon-Ra St. Brown, receptor de los Lions, celebrando TD ante los Bills | AP

Al final, una buena serie ofensiva de los Bills que concluyó con un gol de campo terminó con los sueños de los Lions de una remontada. Allen concluyó el juego con 20 pases completos para 248 yardas y tres pases de anotación. Además, corrió para 72 yardas en 11 acarreos.

Al buen juego de Allen se unió James Cook con un partido de 20 acarreos para 134 yardas y una anotación, misma que puso a los Bills con más de 40 puntos en el partido. Ahora, ambos jugadores buscarán llevar a los Bills a un nuevo triunfo cuando se enfrenten a los Chargers en la Semana 3