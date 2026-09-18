El pateador no entrenó durante toda la semana y San Francisco ya analiza alternativas en caso de que no pueda disputar la Semana 2

Los San Francisco 49ers podrían sufrir una baja de último momento para enfrentar a los Miami Dolphins en la Semana 2 de la NFL. Eddy Pineiro aparece como cuestionable debido a una enfermedad que le impidió participar en los entrenamientos del equipo durante toda la semana.

Kyle Shanahan, entrenador en jefe de los gambusinos, confirmó que la disponibilidad del pateador todavía no está asegurada para el partido del domingo. En caso de que Pineiro no se encuentre en condiciones de jugar, San Francisco tendrá que recurrir a una alternativa para cubrir una posición clave en los equipos especiales.

El panorama genera incertidumbre debido a que Pineiro se ausentó de las tres prácticas de la semana. Shanahan no pudo precisar cuándo comenzaron los síntomas, aunque la enfermedad habría aparecido entre el martes y la mañana del miércoles, antes del inicio de los trabajos del equipo.

Eddy Pineiro, pateador de los San Francisco 49ers, en Kickoff ante Los Angeles Rams, en Australia | AP

¿Quién reemplazaría a Eddy Pineiro ante Dolphins?

Los Niners ya trabajan en un plan de emergencia y evalúan a dos pateadores como posibles sustitutos. La opción más probable sería ascender a uno de ellos desde el equipo de prácticas, aunque Shanahan explicó que todavía no existe una decisión definitiva sobre quién ocuparía el lugar de Pineiro.

Los nombres de los candidatos podrían conocerse cuando San Francisco realice sus movimientos de plantilla previos al encuentro. De esta manera, el equipo esperará hasta el último momento posible para conocer la evolución de Pineiro antes de determinar si necesita utilizar a otro pateador contra Miami.

Eddy Pineiro y Jon Weeks, en la Temporada 2025 de la NFL, en festejo por patada acertada | AP

Niners también tienen dudas con Kaelon Black

Pineiro no es el único jugador de San Francisco cuya participación se mantiene en duda. El corredor novato Kaelon Black también fue catalogado como cuestionable después de presentar una molestia en la ingle que provocó que el equipo tomara precauciones durante la práctica del jueves.

La situación de Black podría provocar nuevos movimientos en la plantilla de los Niners. Una de las posibilidades sería activar a Jordan James para contar con mayor profundidad en el juego terrestre, mientras que Deebo Samuel también podría recibir una mayor participación por tierra en caso de que el novato no esté disponible.