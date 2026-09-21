Dak Prescott se emociona al recordar a su madre tras triunfo de Cowboys

Dak Prescott tuvo una tarde redonda con 4 pases de TD | AP

El quarterback aseguró que pudo escuchar nuevamente aquella voz que durante toda su vida le dijo lo orgullosa que estaba de él

Los Dallas Cowboys derrotaron 37-20 a los Washington Commanders en la Semana 2 de la NFL, en una tarde especial para Dak Prescott. El quarterback completó 26 de 31 pases para 279 yardas y cuatro touchdowns, sin lanzar intercepciones.

El cuarto pase de anotación de Prescott terminó en manos de CeeDee Lamb y también significó un nuevo récord para el quarterback. Con esa conexión, Dak llegó a 249 touchdowns por pase y se convirtió en el líder histórico de los Cowboys en esta estadística, superando los 248 que consiguió Tony Romo.

Dak Prescott lanzando un pase ante los Commanders | AP

¿Cómo fue que Dak Prescott recordó a su madre?

Sin embargo, el récord pasó a segundo plano cuando Prescott habló de su madre, Peggy, después del encuentro. Ella falleció de cáncer de colon en noviembre de 2013, cuando Dak todavía era estudiante y jugador de Mississippi State.

Prescott reconoció que desde que despertó el domingo se sentía mucho más emocionado de lo habitual. “Me desperté esta mañana un poco emocionado, mucho más que lo normal. Simplemente lo sentí”, explicó el quarterback durante su conferencia de prensa.

Dak Prescott en el juego de Semana 2 de los Dallas Cowboys | AP

Prescott lució emocionado al hablar de su madre

Con lágrimas en los ojos, Dak explicó que el momento del récord le hizo sentir nuevamente la presencia de su madre.

“Mi mamá nunca era limitada, ni siquiera temía decirme cuán orgullosa era de mí. Nunca, nunca, nunca fue limitada en eso, y solo podía escuchar eso”, recordó.

El quarterback también agradeció a sus compañeros, entrenadores y todas las personas que han creído en él a lo largo de su carrera. “Escuché que mi vida se elevó, y ahora lo escucho tan fuerte como nunca lo había escuchado. Así que... estoy bendecido”, expresó.

Dak cuando era más joven junto a su madre Peggy Prescott | Especial

La jornada tuvo todavía más significado para Prescott porque, además del récord individual, Dallas consiguió su primera victoria de la temporada y mejoró su marca a 1-1. El triunfo llegó después de la derrota ante los New York Giants en la primera semana.