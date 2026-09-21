Dak Prescott tuvo una tarde redonda con 4 pases de TD | AP

Prescott lanzó cuatro pases de touchdown y comandó una contundente victoria de Dallas sobre Washington

La noche en el AT&T Stadium terminó con una sonrisa para los Cowboys, que derrotaron 37-20 a Washington en la Semana 2, con Dak Prescott como protagonista absoluto de la jornada.

Desde los primeros minutos, Prescott encontró la manera de mover las cadenas y castigar a la defensiva de Washington. El quarterback terminó con 279 yardas después de completar 26 de sus 31 envíos, además de lanzar cuatro pases de anotación.

La ofensiva de Dallas se vio contundente frente a Commanders | AP

Prescott y Lamb se adueñan del partido

CeeDee Lamb fue el gran socio de Prescott durante la tarde. El receptor atrapó ocho pases para 153 yardas y consiguió dos touchdowns, convirtiéndose en una pesadilla constante para la secundaria de los Commanders.

Las otras dos anotaciones por aire llegaron por conducto de Jake Ferguson, quien también tuvo una participación importante en una ofensiva de Dallas que encontró espacios y mantuvo bajo presión a la defensiva visitante durante buena parte del encuentro.

La historia pudo ser diferente para Washington, pero la lesión de Jayden Daniels terminó modificando por completo el escenario. El quarterback sufrió una lesión en el codo izquierdo durante la última jugada de la primera mitad y fue descartado para regresar al partido.

Cowboys sumó una valiosa victoria en el inicio de temporada | AP

La lesión de Daniels cambia el rumbo

Daniels había conseguido 96 yardas por pase y 69 por tierra antes de abandonar el encuentro, pero Washington tuvo que recurrir a Marcus Mariota para disputar la segunda mitad. Sin su quarterback titular, la ofensiva perdió parte de la movilidad que la había mantenido competitiva.

Con Dallas controlando el marcador y Washington obligado a perseguir el resultado, los Cowboys aprovecharon los espacios para ampliar su ventaja. El triunfo también permitió a Prescott superar a Tony Romo como líder histórico de Dallas en pases de touchdown con 249.

Jayden Daniels salió del juego con lesión en el brazo izquierdo | AP