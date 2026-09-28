El mundo de la NFL y la industria del entretenimiento volvieron a cruzar sus caminos de forma inesperada

Matthew Stafford, quarterback estelar de Los Angeles Rams y campeón del Super Bowl, causó furor en redes sociales tras confirmarse su sorpresiva aparición en el video musical del nuevo tema de Taylor Swift, 'Patient Zero'.

Elegancia y sorpresa: El cameo de los Stafford en la pantalla

En las imágenes que se viralizaron rápidamente en las plataformas digitales, el quarterback de los Rams aparece vistiendo un elegante esmoquin negro con moño tradicional, alejándose por un momento de la utilería, el casco y el emparrillado.

Por su parte, Kelly Stafford lució un vestido de gala en una escena de baile ambientada en un salón de fiesta, compartiendo espacio en el rodaje durante la secuencia del videoclip. La presencia de la pareja tomó por sorpresa a los fanáticos que sintonizaban los encuentros de la temporada de la NFL al mismo tiempo que se estrenaba el material audiovisual.

Matthew Stafford fue el mejor del año | AP

Las reacciones en redes no se hicieron esperar por parte de los seguidores del futbol americano y de la cultura pop, quienes celebraron el cruce entre ambos mundos. Esta aparición reafirma la presencia de las principales estrellas de la NFL dentro de las grandes producciones del entretenimiento estadounidense.

Matthew Stafford | AP