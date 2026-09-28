Matthew Stafford, quarterback estelar de Los Angeles Rams y campeón del Super Bowl, causó furor en redes sociales tras confirmarse su sorpresiva aparición en el video musical del nuevo tema de Taylor Swift, 'Patient Zero'.
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Elegancia y sorpresa: El cameo de los Stafford en la pantalla
En las imágenes que se viralizaron rápidamente en las plataformas digitales, el quarterback de los Rams aparece vistiendo un elegante esmoquin negro con moño tradicional, alejándose por un momento de la utilería, el casco y el emparrillado.
Por su parte, Kelly Stafford lució un vestido de gala en una escena de baile ambientada en un salón de fiesta, compartiendo espacio en el rodaje durante la secuencia del videoclip. La presencia de la pareja tomó por sorpresa a los fanáticos que sintonizaban los encuentros de la temporada de la NFL al mismo tiempo que se estrenaba el material audiovisual.
Las reacciones en redes no se hicieron esperar por parte de los seguidores del futbol americano y de la cultura pop, quienes celebraron el cruce entre ambos mundos. Esta aparición reafirma la presencia de las principales estrellas de la NFL dentro de las grandes producciones del entretenimiento estadounidense.
Con esta participación, Matthew Stafford suma un nuevo hito fuera de los terrenos de juego en Los Ángeles, consolidando su estatus como una de las figuras públicas más reconocidas del deporte profesional en Estados Unidos.