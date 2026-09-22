La ofensiva de Rams se lució ante Giants | AP

Los Ángeles se impuso 28-6 a New York en Monday Night Football, con cuatro pases de touchdown de Matthew Stafford

Los Angeles Rams se sacudieron la derrota sufrida ante San Francisco en Australia y regresaron a la senda del triunfo con una contundente victoria 28-6 sobre los New York Giants. El equipo angelino dominó de principio a fin en el SoFi Stadium.

Matthew Stafford fue la gran figura del encuentro al completar 22 de 31 pases para 327 yardas y cuatro touchdowns, además de una intercepción. El veterano quarterback encontró dos veces a Davante Adams en las diagonales.

Matthew Stafford tuvo una noche redonda con cuatro pases de TD | AP

Davante Adams se roba el espectáculo

Adams tuvo una noche espectacular ante la ausencia de Puka Nacua y terminó con ocho recepciones para 195 yardas y dos touchdowns. Uno de sus envíos más destacados fue una conexión de 64 yardas que puso de manifiesto su impacto ofensivo.

El receptor también consiguió anotaciones de 31 y 11 yardas, mientras que Stafford completó su producción con pases de touchdown para Kyren Williams y el ala cerrada Terrance Ferguson. Los Rams encontraron espacios y castigaron constantemente a la defensiva de Nueva York.

La victoria también permitió a los Rams romper una racha de cinco derrotas consecutivas en Monday Night Football. Los Angeles no ganaba en este escenario desde 2021, cuando derrotó 30-23 a los Arizona Cardinals.

Jameis Winston tuvo que jugar ante la lesión de Jaxson Dart | AP

Giants pierden y vuelven a sufrir ante Rams

Para los Giants, la derrota fue todavía más dolorosa por la lesión de Jaxson Dart, quien abandonó el partido desde la primera serie por un problema en la rodilla izquierda. Jameis Winston tuvo que asumir los controles ofensivos durante el resto del encuentro.

Con este resultado, Nueva York sufrió su quinta derrota consecutiva ante los Rams, mientras que Los Angeles consiguió su primera victoria de la temporada después de caer 27-7 frente a San Francisco en el arranque de la campaña.

Rams se repone del descalabro de la Semana 1 | AP