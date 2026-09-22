Así fueron las reacciones de John Harbaugh y los Manning ante la lesión de Jaxson Dart

Jaxson Dart logró salir por su propio pie, pero fue al vestidor | AP

El quarterback sufrió una lesión en la rodilla izquierda ante los Rams y provocó preocupación inmediata en la banca de los Giants y durante el ManningCast

La noche de los New York Giants cambió por completo cuando Jaxson Dart cayó al terreno de juego durante el primer cuarto ante Los Angeles Rams. El quarterback se tomó la rodilla izquierda después de recibir un fuerte golpe y tuvo que abandonar el partido.

La jugada ocurrió con 11:20 por jugar en el primer cuarto, cuando Dart intentaba lanzar en tercera oportunidad y recibió contacto de Byron Young y Josaiah Stewart. El impacto hizo que su rodilla izquierda se desplazara hacia dentro y el pasador quedó tendido sobre el césped.

Así fue la lesión de Jaxson Dart ante los Rams | Captura

La reacción de los Giants encendió las alarmas

La lesión generó una evidente preocupación en la banca de Nueva York, mientras el entrenador John Harbaugh y miembros de su cuerpo técnico seguían atentos a la evaluación médica. Dart pasó por la carpa médica y posteriormente fue enviado al vestidor para continuar con los estudios.

Una de las imágenes que más llamó la atención fue la conversación entre Harbaugh y un integrante del staff de los Giants. En redes sociales, varios usuarios interpretaron que el miembro del equipo le comunicó al entrenador que Dart estaría fuera entre cuatro y seis semanas, aunque esa versión no había sido confirmada oficialmente.

La incertidumbre también llegó hasta la transmisión del ManningCast, donde Peyton y Eli Manning reaccionaron en vivo al momento en que Dart quedó en el suelo. “No, no, no, no. Eso no es lo que queremos ver”, expresó Peyton mientras ambos mostraban preocupación por la pierna del quarterback.

Jaxson Dart logró salir por su propio pie de la lesión ante Rams | AP

Los Giants esperan conocer la gravedad de la lesión

Eli, quien conoce de primera mano lo que representa jugar como quarterback de los Giants, permaneció serio mientras observaba las repeticiones de la jugada. La reacción de los hermanos Manning reflejó la preocupación que generó el movimiento de la rodilla de Dart.

Dart fue descartado para regresar al encuentro y terminó su participación con 3 pases completos de 5 intentos para 20 yardas. Jameis Winston tomó los controles de la ofensiva de Nueva York después de la salida del joven quarterback.

Jaxson Dart en jugada ofensiva con Cam Skattebo | AP