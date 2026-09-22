Bronca entre aficionados de Rams y Giants es captada en pleno el partido

La campal entre fans quedó grabada en los teléfonos | Captura

La victoria de Los Ángeles sobre New York quedó marcada por un enfrentamiento entre aficionados que rápidamente se difundió en redes sociales

Los Rams cerraron la Semana 2 de la NFL con una contundente victoria de 28-6 sobre los Giants en el SoFi Stadium, en una noche en la que Matthew Stafford brilló con cuatro pases de anotación.

Sin embargo, el resultado no fue lo único que llamó la atención al término del encuentro, pues un video difundido en redes sociales mostró una pelea entre aficionados de ambos equipos en uno de los sectores de las tribunas del inmueble angelino.

Rams se repone del descalabro de la Semana 1 | AP

Aficionados de Giants protagonizan bronca

En las imágenes, que tienen una duración cercana al minuto, se observa a varios seguidores identificados con los Giants lanzándose contra aficionados de los Rams. El altercado comenzó entre los grupos y rápidamente escaló a los golpes.

El video muestra cómo algunos aficionados que se encontraban alrededor intentaron intervenir para separar a los involucrados y evitar que la situación continuara. En el fragmento difundido no se observa la presencia de elementos de seguridad o policías.

Las imágenes fueron grabadas desde las propias tribunas y posteriormente comenzaron a circular en redes sociales, donde generaron diversas reacciones entre seguidores de la NFL. Hasta el momento, el video por sí solo no permite establecer qué provocó exactamente el enfrentamiento.

Matthew Stafford tuvo una noche redonda con cuatro pases de TD | AP

Stafford y los Rams dominaron la noche

La bronca ocurrió después de una noche complicada para los Giants dentro del campo, pues Los Ángeles dominó el encuentro de principio a fin y consiguió su primera victoria de la temporada. Stafford terminó con 327 yardas y cuatro pases de touchdown.

SoFi Stadium casa de Los Ángeles Rams | Especial

Davante Adams fue uno de los grandes protagonistas al registrar ocho recepciones para 195 yardas y dos touchdowns, mientras que Kyren Williams y Terrance Ferguson también recibieron pases de anotación de Stafford.