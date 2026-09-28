El defensivo trabajó en el pasado con Raheem Morris, actual coordinador defensivo de los 49ers

Los San Francisco 49ers han tenido un arranque perfecto en la temporada con marca de 3-0 y el liderato de la NFC Oeste, pero su buen momento deportivo contrasta con una creciente preocupación dentro del equipo: la enorme cantidad de lesiones que ha golpeado principalmente a su línea defensiva.

El conjunto de San Francisco ha perdido profundidad debido a las ausencias de Nick Bosa, Mykel Williams, Sam Okuayinonu, Alfred Collins, Romello Height y CJ West, una lista que ha obligado al cuerpo técnico a buscar alternativas para reforzar una unidad fundamental en el esquema defensivo de los Niners.

La falta de efectivos quedó en evidencia durante el triunfo por 36-30 ante los Arizona Cardinals, partido en el que San Francisco llegó a tener una ventaja de 17 puntos. Arizona aprovechó el desgaste defensivo para acercarse peligrosamente en el marcador, aunque los 49ers consiguieron mantener su paso invicto.

Matt Judon, en su etapa con los Miami Dolphins | AP

Matt Judon reforzará a los San Francisco 49ers

Ante esta situación, los gambusinos decidieron recurrir a la experiencia de Matt Judon, cazamariscales de 34 años y cuatro veces seleccionado al Pro Bowl. El propio jugador confirmó a Arabia Tillery, de ALL32NFL, que se incorporará a San Francisco para ayudar al equipo mientras varios de sus defensivos se recuperan.

"Con tantas lesiones acumulándose, creo que puedo llegar y aportar mientras algunos de los muchachos regresan", aseguró Judon, quien también destacó su relación con el entrenador de la línea defensiva. El veterano realizó entrenamientos con la organización durante el fin de semana y tiene prevista la firma de su contrato.

Judon llegará con la intención de recuperar protagonismo después de una temporada complicada en la que no consiguió capturas de quarterback en 14 apariciones. Sin embargo, previamente registró 5.5 capturas y nueve golpes al mariscal de campo con los Atlanta Falcons, donde trabajó bajo las órdenes de Raheem Morris, actual coordinador defensivo de San Francisco.

Matt Judon, en su etapa con los New England Patriots | AP

La experiencia de Judon, clave para una defensa golpeada

El nuevo refuerzo cuenta con una amplia trayectoria en la NFL y presume cuatro selecciones consecutivas al Pro Bowl entre 2019 y 2022. Su mejor campaña llegó precisamente en 2022, cuando terminó con 15.5 capturas, 28 golpes al quarterback y dos balones sueltos provocados, además de contar con experiencia en cuatro apariciones de postemporada.

San Francisco necesitará que Judon se adapte rápidamente, pues el calendario no dará descanso. Los 49ers recibirán a los Denver Broncos en la Semana 4 y posteriormente visitarán a los Seattle Seahawks, en una serie de compromisos que pondrá nuevamente a prueba a una defensiva que busca mantenerse competitiva mientras espera el regreso de varias de sus principales figuras.