New York Giants adquieren a J.J. McCarthy en canje con Los Minnesota Vikings

New York recibirá al quarterback a cambio de una selección de quinta ronda del Draft 2027, en busca de cubrir la baja de Jaxson Dart por lesión

Los New York Giants llegaron a un acuerdo con los Minnesota Vikings para adquirir al quarterback J.J. McCarthy, quien cambiará de equipo en medio de la temporada 2026 de la NFL.

De acuerdo con información de Adam Schefter, Ian Rapoport y Mike Garafolo, la franquicia neoyorquina enviará una selección de quinta ronda del Draft 2027 a cambio del mariscal de campo.

La llegada de McCarthy responde a la necesidad de los Giants de reforzar su posición de quarterback tras la lesión de Jaxson Dart, quien se perderá al menos el resto de la temporada regular luego de someterse a una cirugía de rodilla el viernes.

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J.J. McCarthy llega a Giants tras perder protagonismo en Minnesota

McCarthy fue seleccionado por los Vikings con el décimo puesto global del Draft 2024, con la expectativa de convertirse en una pieza crucial para el futuro de la franquicia. Sin embargo, el quarterback ocupaba el tercer lugar en la jerarquía de Minnesota, por detrás del titular Kyler Murray y de Carson Wentz.

Las lesiones le impidieron mostrar su mejor versión en Minnesota, siendo el 2024 su peor momento, perdiéndose toda la temporada por un desgarro de menisco de la rodilla derecha, momento que Sam Darnold aprovechó para mostrar su gran nivel, que lo llevó a los Seahawks un año después.

2025 pintaba ser un gran año, pero de igual forma, las lesiones pasaron factura, aunque no de forma contundente.

Temporada / Fecha Lesión Gravedad / Impacto Agosto de 2024 Desgarro de menisco (rodilla derecha) Se perdió toda su temporada de novato tras someterse a cirugía. Septiembre de 2025 Esguince grave de tobillo (derecho) Grado 3: Se perdió 5 partidos con los Vikings. Finales de 2025 Conmoción cerebral y fisura en el pulgar derecho Limitó su participación a 10 partidos en total durante esa campaña. Agosto de 2026 Molestias físicas / golpe (pretemporada) Salió doliente en un duelo ante Baltimore y estuvo limitado en la pretemporada.

J.J. McCarthy en la pretemporada | AP

Jameis Winston seguirá como titular de New York

Pese a la llegada de McCarthy, el entrenador en jefe de los Giants, John Harbaugh, dejó claro que Jameis Winston continuará como titular. Después de la victoria del domingo ante los Tennessee Titans, el estratega aseguró que mantendría su confianza en el quarterback incluso si la franquicia concretaba la incorporación de otro mariscal de campo.