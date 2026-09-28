Eagles vs Commanders en duelo de la semana 2 de 2026 | AP

NFL, UEFA Nations League y Liga Femenil

El deporte no se detiene este lunes 28 de septiembre. Con el cierre de la Semana 3 de la NFL en Monday Night Football, el desarrollo de la Fecha 2 en la UEFA Nations League y los partidos del torneo Apertura de la Liga Femenil, la cartelera ofrece múltiples frentes de alto nivel para los aficionados.

Monday Night Football: Philadelphia Eagles vs Chicago Bears

El emparrillado de la NFL se enciende para cerrar la jornada semanal con el choque entre los Philadelphia Eagles y los Chicago Bears en el Soldier Field. La escuadra de Philadelphia llega con paso invicto (2-0) comandada por Jalen Hurts y Saquon Barkley, buscando consolidar su liderazgo ofensivo.

Caleb Williams a punto de lanzar un pase en el juego de los Bears contra los Vikings | AP

Por su parte, los Chicago Bears (1-1) saltarán al terreno de juego golpeados en la posición de quarterback, debido a que Caleb Williams quedó descartado por una molestia en el isquiotibial. Con ello, el ataque terrestre liderado por D'Andre Swift será la principal fortaleza del conjunto local para buscar defender su casa ante el actual monarca divisorio.

Los platillos fuertes de la UEFA Nations League

En el futbol de selecciones en Europa, la segunda jornada de la fase de grupos presenta dos choques que acaparan los reflectores del continente:

Bélgica vs Francia: Un duelo de potencias europeas donde los galos dirigidos por Zinedine Zidane buscan afianzar su paso firme tras el arranque de la competencia, midiéndose a una escuadra belga sumamente peligrosa en zona de ataque.

Turquía vs Italia: Tras haber tropezado sorpresivamente en casa en su debut, la Azzurra de Roberto Mancini tiene una dura prueba como visitante frente al conjunto turco, urgida de sumar tres puntos para recomponer el rumbo en el certamen.

Zinedine Zidane debuta como entrenador de Francia | AP

Cartelera completa de este lunes 28 de septiembre